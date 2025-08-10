Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightPalachevron_rightപാലാ ഗവ. ജനറല്‍...
    Pala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:44 AM IST

    പാലാ ഗവ. ജനറല്‍ ആശുപത്രി; കെട്ടിട നമ്പറില്ല, ഒക്കുപ്പെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്ല, എന്‍.ഒ.സിയുമില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കും മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ർക്കും നിസ്സംഗത
    പാലാ ഗവ. ജനറല്‍ ആശുപത്രി; കെട്ടിട നമ്പറില്ല, ഒക്കുപ്പെന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്ല, എന്‍.ഒ.സിയുമില്ല
    cancel
    camera_alt

    പാ​ലാ ഗ​വ. ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൗ​ണ്‍സി​ല​റാ​യ സി​ജി ടോ​ണി രേ​ഖാ​മൂ​ലം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ ന​മ്പ​റോ ഫ​യ​ര്‍ എ​ന്‍.​ഒ.​സി​യോ ഇ​ല്ല എ​ന്ന സ​ത്യം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്

    പാ​ലാ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​വ. ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​ക്കു​പ്പെ​ന്‍സി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഗു​രു​ത​ര വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍. ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൗ​ണ്‍സി​ല​റാ​യ സി​ജി ടോ​ണി രേ​ഖാ​മൂ​ലം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ ന​മ്പ​റോ ഫ​യ​ര്‍ എ​ന്‍.​ഒ.​സി​യോ ഇ​ല്ല എ​ന്ന സ​ത്യം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    2019-20​ല്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കോ​വി​ഡ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നാ​നു​മ​തി ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം നി​ര​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ കോ​വി​ഡി​ന് ശേ​ഷം മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ ഗു​രു​ത​ര കൃ​ത്യ​വി​ലോ​പം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പ്ര​ഫ. സ​തീ​ശ് ചൊ​ള്ളാ​നി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കെ​ട്ടി​ട ന​മ്പ​റും ഫ​യ​ര്‍ എ​ൻ.​ഒ.​സി​യും ഇ​ല്ലെ​ന്ന​ത് അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ​വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന് അ​പ​ക​ടം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യും നി​സ്സം​ഗ​ത ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നി​ട്ട് പ​ന്താ​ടു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ല്‍ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം എ​ടു​ത്തനി​ല​പാ​ടി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വാ​ക്കൗ​ട്ട് ന​ട​ത്തി. കൗ​ണ്‍സി​ല്‍യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രാ​യ സി​ജി ടോ​ണി, ജോ​സ് എ​ടേ​ട്ട്, ജി​മ്മി ജോ​സ​ഫ്, പ്രി​ന്‍സ് വി​സി, ലി​സി​ക്കു​ട്ടി മാ​ത്യു, ആ​നി ബി​ജോ​യി, മാ​യ രാ​ഹു​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഭരണസമിതി തെ​റ്റു​തി​രു​ത്തി സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കണമെന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ര്‍ട്ടി​യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ര്‍ന്നു​വീ​ണ്​ വീ​ട്ട​മ്മ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പാ​ലാ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച​ക​ളും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഓ​ക്‌​സി​ജ​ന്‍ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ള്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മു​ക​ള്‍ക്കും ബാ​റ്റ​റി​ക​ള്‍ക്കും സ​മീ​പ​മാ​യി​ട്ടാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യും ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടും തെ​റ്റ് തി​രു​ത്ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യാ​ഥാ​ര്‍ത്ഥ്യ​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ര്‍ട്ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsHealth DepartmentPala General HospitalKottayam
    News Summary - pala govt general hospital doesnt have occupancy certificate
    Similar News
    Next Story
    X