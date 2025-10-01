Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightPalachevron_right‘ഹൃദ്രോഗവിഭാഗം’...
    Pala
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:56 AM IST

    ‘ഹൃദ്രോഗവിഭാഗം’ പുനരാരംഭിക്കുമോ​ സർ?

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഹൃദ്രോഗവിഭാഗം’ പുനരാരംഭിക്കുമോ​ സർ?
    cancel

    പാ​ലാ: ഒ​രു ലോ​ക ‘ഹൃ​ദ​യ ദി​നം’ കൂ​ടി വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ച്​ ക​ട​ന്നു പോ​കു​മ്പോ​ഴും പാ​ലാ​ക്കാ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന് അ​വ​സ​രം തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ നി​ർ​ധ​ന രോ​ഗി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ. പാ​ലാ കെ.​എം. മാ​ണി സ്മാ​ര​ക ഗ​വ: ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ന​ല്ല​നി​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹൃ​ദ്രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം ക്ര​മേ​ണ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ രോ​ഗി​ക​ൾ പ​രാ​തി​​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗം ക്ര​മേ​ണ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വ​രെ ആ​ഴ്​​ച​യി​ൽ ഒ​രു​ദി​വ​സം ഒ.​പി. പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​തും നി​ല​ച്ചു. എം.​പി. ഫ​ണ്ട് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി വാ​ങ്ങി​യ എ​ക്കോ മെ​ഷീ​ൻ പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഏ​ക ഹൃ​ദ്രോ​ഗ ചി​കി​ത്സാ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ വ​ലി​യ ചെ​ല​വേ​റി​യ രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ ചി​കി​ത്സാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യി രോ​ഗി​ക​ൾ.

    കെ.​എം. മാ​ണി ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ ചി​കി​ത്സാ വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ത്ത് ലാ​ബ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത് ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കെ​ട്ടി​ട​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ത്ത് ലാ​ബ് വ​ന്നതു​മി​ല്ല, ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ.​പി. വി​ഭാ​ഗം കൂ​ടി ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്​​തെ​ന്ന്​​ രോ​ഗി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ത്ത് ലാ​ബി​നു മാ​ത്ര​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട ഭാ​ഗം പൊ​ടി​പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി സ്റ്റാ​ഫ് പാ​റ്റേ​ൺ പ്ര​കാ​രം ഹൃ​ദ്രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ.​പി. വി​ഭാ​ഗം എ​ങ്കി​ലും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മാ​റ്റി കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഡോ​ക്ട​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി മു​മ്പാ​കെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ത്തെ ക​രു​തി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജ​യ്സ​ൺ മാ​ന്തോ​ട്ടം ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദ​ന ഹൃ​ദ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ ക​ണ്ട​റി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ രോ​ഗി​ക​ളും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:palaPala General HospitalCardiology Department
    News Summary - Pala demands cardiology department in general hospital
    Similar News
    Next Story
    X