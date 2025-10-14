Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightPalachevron_rightകോട്ടയം ജില്ല സ്കൂൾ...
    Pala
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 1:47 PM IST

    കോട്ടയം ജില്ല സ്കൂൾ കായികമേളക്ക്​ നാളെ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    3800ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 97 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കും
    കോട്ടയം ജില്ല സ്കൂൾ കായികമേളക്ക്​ നാളെ തുടക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    പാ​ലാ: പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ പു​തി​യ ദൂ​ര​വും വേ​ഗ​വും അ​ള​ക്കു​ന്ന 23ാമ​ത് ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ പാ​ലാ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. 13 സ​ബ്ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 3800ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 97 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കും.

    15ന് ​രാ​വി​ലെ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജി​ല്ല ഉ​പ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​ണി ജെ. ​അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ് എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മോ​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് പീ​റ്റ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബി​ജി ജോ​ജോ, ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​ണി ജി. ​അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ വി.​സി. പ്രി​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ജോ​സ്.​കെ മാ​ണി എം.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബൈ​ജു കൊ​ല്ലം​പ​റ​മ്പി​ൽ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ബി കു​ള​ത്ത​റ എ​ന്നി​വ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ തോ​മ​സ് പീ​റ്റ​റി​നു ന​ൽ​കി ലോ​ഗാ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന സ​ബ് ജി​ല്ല​ക്ക്​ കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​ടി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കെ.​എം. മാ​ണി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി​യും പു​തു​താ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ. ​രാ​ജ്‌​കു​മാ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബി​ജി ജോ​ജോ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ലീ​ന സ​ണ്ണി, ജോ​സ് ചീ​രാം​കു​ഴി, എ.​ഇ.​ഒ കെ.​ബി. സ​ജി, എ​ൻ.​വൈ. രാ​ജേ​ഷ്, ആ​ർ. ജി​ഗി, റെ​ജി കെ. ​മാ​ത്യു, ഫാ. ​റെ​ജി​മോ​ൻ സ്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:palasports meetMani C Kapanvn vasavanKottayam
    News Summary - District school sports meet begins tomorrow.
    Similar News
    Next Story
    X