    Pala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:41 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:41 PM IST

    വധശ്രമം: യുവാവ്​ പിടിയിൽ

    വധശ്രമം: യുവാവ്​ പിടിയിൽ
    കാ​ർ​ത്തി​ക്​

    പാ​ലാ: വാ​ക്​​​ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ യു​വാ​വി​നെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വ്​ പി​ടി​യി​ൽ. ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കാ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണ്​ പാ​ലാ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഭ​ര​ണ​ങ്ങാ​നം ഇ​ട​മ​റ്റം എ​ഫ്.​സി കോ​ൺ​വെ​ന്‍റി​ലെ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി അ​റു​മു​ഖം ഷ​ൺ​മു​ഖ​വേ​ലി​നെ (സൂ​ര്യ-38) ഇ​യാ​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം.

    വാ​ക്​​ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന വെ​ട്ടു​ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത്​ കാ​ർ​ത്തി​ക് ഷ​ൺ​മു​ഖ​വേ​ലി​നെ വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴു​ത്തി​ലും മു​ഖ​ത്തും മാ​ര​ക മു​റി​വേ​റ്റ ഷ​ൺ​മു​ഖ​ത്തെ പാ​ലാ പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    പാ​ലാ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പ്രി​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ. ​ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, രാ​ജു. എം.​സി, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സ​ന്തോ​ഷ്‌. കെ.​കെ, ജോ​ബി കു​ര്യ​ൻ, കി​ര​ണ്‍ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

