മതമ്പ വിട്ടൊഴിയാതെ കാട്ടാനകൾ; വ്യാപക കൃഷിനാശം

മതമ്പ വിട്ടൊഴിയാതെ കാട്ടാനകൾ; വ്യാപക കൃഷിനാശംtext_fields
മുണ്ടക്കയം: കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റബർകർഷകനെ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് അടിച്ചുകൊന്ന ഭീതി തുടരുന്നതിനിടെ ചൊവ്വാഴ്ച കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി കൃഷിനശിപ്പിച്ചു.
മതമ്പ കൊയ്നാട്ടിലാണ് പടന്നമാക്കൽ സിജോയുടെ പുരയിടത്തിൽ ആന കൃഷി നശിപ്പിച്ചത്. വിളവെടുക്കാറായ വിവിധ കൃഷികളാണ് കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചത്.
മൂന്നാഴ്ചയായി മേഖലയിൽ ഇവയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. കാട്ടാന ആക്രമണം തുടരുമ്പോഴും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത തുടരുകയാണ്. കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തലേദിവസം കൊയ്നാട് ഭാഗത്ത് കാട്ടാന രണ്ട് വീട് ഭാഗികമായി തകർത്തിരുന്നു.
