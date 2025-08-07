Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mundakkayam
    Posted On
    7 Aug 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 12:13 PM IST

    മതമ്പ വിട്ടൊഴിയാതെ കാട്ടാനകൾ; വ്യാപക കൃഷിനാശം

    മതമ്പ വിട്ടൊഴിയാതെ കാട്ടാനകൾ; വ്യാപക കൃഷിനാശം
    കൊ​യ്നാ​ട് പ​ട​ന്ന​മാ​ക്ക​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ന​ശി​പ്പി​ച്ച കൃ​ഷി​യി​ടം

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച റ​ബ​ർ​ക​ർ​ഷ​ക​നെ തു​മ്പി​ക്കൈ​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന ഭീ​തി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി​ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ത​മ്പ കൊ​യ്നാ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ പ​ട​ന്ന​മാ​ക്ക​ൽ സി​ജോ​യു​ടെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ ആ​ന കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​ള​വെ​ടു​ക്കാ​റാ​യ വി​വി​ധ കൃ​ഷി​ക​ളാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​യാ​യി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​മു​ഖ​ത തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ർ​ഷ​ക​ൻ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ ത​ലേ​ദി​വ​സം കൊ​യ്നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് കാ​ട്ടാ​ന ര​ണ്ട്​ വീ​ട്​ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ത്തി​രു​ന്നു.

