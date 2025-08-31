Begin typing your search above and press return to search.
    രാത്രി വീടിന്‍റെ ഉമ്മറത്ത്​ കാട്ടാന; വയോ ദമ്പതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്​ തലനാരിഴക്ക്​

    വെള്ളി​യാ​ഴ്ച​ രാത്രിയാ​ണ് കൊ​മ്പു​കു​ത്തി ഗ്രാ​മ​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച കാ​ട്ടാ​ന വി​ള​യാ​ട്ടം ന​ട​ന്ന​ത്
    രാത്രി വീടിന്‍റെ ഉമ്മറത്ത്​ കാട്ടാന; വയോ ദമ്പതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്​ തലനാരിഴക്ക്​
    പ​ട​ലി​ക്ക​ൽ ദാ​സ​നും ഭാ​ര്യ പു​ഷ്പ​യും കാട്ടാന നശിപ്പിച്ച കൃഷി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: കൂ​രാ​കൂ​രി​രു​ട്ടി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന വീ​ടി​ന്‍റെ ഉ​മ്മ​റ​ത്ത് ക​യ​റി ചി​ന്നം​വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ച്​ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​രു​ത്തോ​ട്, കൊ​മ്പു​കു​ത്തി പ​ട​ലി​ക്കാ​ട്ട് ദാ​സ​നും ഭാ​ര്യ പു​ഷ്പ​യും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് കൊ​മ്പു​കു​ത്തി ഗ്രാ​മ​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച കാ​ട്ടാ​ന വി​ള​യാ​ട്ടം ന​ട​ന്ന​ത്.

    വൈ​കി​ട്ട്​ ആ​ന​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​റി​ഞ്ഞ ദാ​സ​ൻ വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത്​ കാ​ട്ടാ​ന​വ​രു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഡി​ഷു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ച് ശ​ബ്ദം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ രാ​ത്രി 11 ആ​യ​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ആ​ന​യു​ടെ ശ​ബ്ദം​കേ​ട്ട് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. ഭാ​ര്യ പു​ഷ്പ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​തെ ക​ത​ക് തു​റ​ന്ന് ആ​ന​യെ ഓ​ടി​ക്കു​വാ​നാ​യി റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റ് ഡി​ഷ് എ​ടു​ത്ത് തി​രി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത​ത്.

    വീ​ടി​ന്‍റെ സി​റ്റ് ഔ​ട്ടി​ൽ മു​ൻ​കാ​ൽ എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച് പു​ഷ്പ​ക്ക്​ നേ​രെ മു​ന്നോ​ട്ട​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ടം മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യ ദാ​സ​ൻ ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ ഭാ​ര്യ​യെ ത​ള്ളി​മാ​റ്റി​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​ദു​ര​ന്തം വ​ഴി​മാ​റി. ജീ​വി​ത​ത്തി​നും മ​ര​ണ​ത്തി​നു​മി​ട​യി​ലെ നി​മി​ഷം ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ വി​വ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണു ന​ന​ഞ്ഞു.

