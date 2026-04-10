    date_range 10 April 2026 11:40 AM IST
    date_range 10 April 2026 11:40 AM IST

    ബൂത്തു മാറ്റിയതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; കൊമ്പുകോർത്ത്​ എം.എല്‍.എയും പൊലീസും

    ഡി.ജി.പിയുടെ മുകളിലാണ് റാങ്കെന്നും ഇലക്ഷനങ്ങ് തീരും ഡി.ജി.പി. മുതലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എനിക്കറിയാമെന്നും എസ്.ഐയോട് പറയുന്നതായി വീഡിയോയിലുണ്ട്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്. ബൂ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് മാ​റ്റി​യ​തി​നെ ചൊ​ല്ലി​ പൂ​ഞ്ഞാ​റി​ലെ ഇ​ട​തു സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ല്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​യും പൊ​ലീ​സും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റം. പാ​റ​ത്തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 102, 103, 104 ബൂ​ത്തു​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കൂ​വ​പ്പ​ള്ളി സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് യു.​പി സ്‌​കൂ​ളി​നു സ​മീ​പ​ത്ത് ആ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. പൊ​ലീ​സ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് പ​ക്ഷ​പാ​തം കാ​ണി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റി​യ​ത്. ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലാ​ണ് റാ​ങ്കെ​ന്നും ഇ​ല​ക്ഷ​ന​ങ്ങ് തീ​രും, ഡി.​ജി.​പി മു​ത​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ത​നി​ക്ക​റി​യാ​മെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ​യോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്​ വീ​ഡി​യോ​യി​ലു​ണ്ട്. എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​ത്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ല്‍ ബൂ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ഫ്ല​ക്‌​സ് ബോ​ര്‍ഡു​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബൂ​ത്ത് ഓ​ഫി​സു​ക​ളും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ന്നെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും ബൂ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ല്‍ 100 മീ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ്. ബൂ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് എം.​എ​ല്‍.​എ ത​ട്ടി​ക്ക​യ​റി​യ​തെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:votingKottayamKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Voting ends the war cries; now it's time for reckoning
