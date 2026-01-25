Begin typing your search above and press return to search.
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:21 PM IST

    വള്ളിയാങ്കാവ് റോഡ് തകർന്നു; നാടിന്​ യാത്ര ദുരിതം

    വള്ളിയാങ്കാവ് റോഡ് തകർന്നു; നാടിന്​ യാത്ര ദുരിതം
    ത​ക​ർ​ന്ന വ​ള്ളി​യാ​ങ്കാ​വ് റോ​ഡ്

    Listen to this Article

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം ഈ​സ്റ്റ്: പ്ര​ശ​സ്ത ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യ വ​ള്ളി​യാ​ങ്കാ​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും ഭ​ക്ത ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യാ​ത്ര ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. 35ാം മൈ​ലി​ൽ നി​ന്ന്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ മ​ണി​ക്ക​ൽ മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങും റോ​ഡി​ന്റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ. വ​ള്ളി​യാ​ങ്കാ​വ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദ​യ​നീ​യ​മാ​കും. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടാ​റി​ങ് പൊ​ളി​ച്ച് മെ​റ്റി​ൽ നി​ക​ത്തി സോ​ളി​ങ്​ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മെ​റ്റ​ലു​ക​ൾ പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി ചി​ത​റി. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ൺ​റോ​ഡി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ആ​യി.

    എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും വ​ള്ളി​യാ​ങ്കാ​വ് നി​വാ​സി​ക​ളും അ​ല്ലാ​തെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഈ ​ത​ക​ർ​ന്ന റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. റോ​ഡി​ന് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. വ​ന്യ​മൃ​ഗ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​കാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. മ​ണി​ക്ക​ല്ലി​ൽ നി​ന്ന്​ ആ​ന​ക്കു​ളം വ​ഴി മ​ഞ്ഞ​ക്ക​ല്ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡും ത​ക​ർ​ന്നു. മൂ​ന്നു വ​ഴി​ക​ളും ഉ​ട​ൻ ടാ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    News Summary - Valliyankavu road collapses; Travel woes for the country
