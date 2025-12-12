Begin typing your search above and press return to search.
12 Dec 2025 12:51 PM IST
12 Dec 2025 12:51 PM IST
ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ ഡയമണ്ട് വള തിരികെനൽകി ചുമട്ടുതൊഴിലാളിtext_fields
News Summary - Porter returned diamond bracelet worth 1.5 lakh
മുണ്ടക്കയം: മുണ്ടക്കയം ടൗണിൽ നിന്നു കളഞ്ഞുകിട്ടിയ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഡയമണ്ട് വള ഉടമക്ക് തിരികെ നൽകി ചുമട്ടുതൊഴിലാളി. പാലൂർക്കാവ് സ്വദേശിനി റിയയുടെ ഡയമണ്ട് വളയാണ് തിരിച്ചുകിട്ടിയത്.
വള നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് റിയ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ടൗണിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയായ ബിബിൻ വിശ്വനാഥൻ കളഞ്ഞുകിട്ടിയ വളയുമായി മുണ്ടക്കയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. എസ്.ഐ. വിപിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബിബിൻ വള റിയക്ക് കൈമാറി. ബിബിൻ വിശ്വനാഥനെ പൊലീസ് അഭിനന്ദിച്ചു.
