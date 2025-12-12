Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightMundakkayamchevron_rightഒന്നര ലക്ഷത്തിന്‍റെ...
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:51 PM IST

    ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഡയമണ്ട് വള തിരികെനൽകി ചുമട്ടുതൊഴിലാളി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഡയമണ്ട് വള തിരികെനൽകി ചുമട്ടുതൊഴിലാളി
    cancel
    camera_alt

    ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ ഡ​യ​മ​ണ്ട് വ​ള ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ബി​ബി​ൻ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ഉ​ട​മ റി​യ​യ്​​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: മു​ണ്ട​ക്ക​യം ടൗ​ണി​ൽ നി​ന്നു ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല വ​രു​ന്ന ഡ​യ​മ​ണ്ട് വ​ള ഉ​ട​മ​ക്ക്​ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി. പാ​ലൂ​ർ​ക്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി റി​യ​യു​ടെ ഡ​യ​മ​ണ്ട് വ​ള​യാ​ണ്​ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ​ത്.

    വ​ള ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ റി​യ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ടൗ​ണി​ലെ ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ ബി​ബി​ൻ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ വ​ള​യു​മാ​യി മു​ണ്ട​ക്ക​യം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ. വി​പി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ബി​ബി​ൻ വ​ള റി​യ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി. ബി​ബി​ൻ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kottayam
    News Summary - Porter returned diamond bracelet worth 1.5 lakh
    Similar News
    Next Story
    X