Madhyamam
    Mundakkayam
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:29 PM IST

    ദിവസക്കൂലിക്കും തൊഴിൽകരം; തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് കണ്ണീരോണം

    ദിവസക്കൂലിക്കും തൊഴിൽകരം; തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് കണ്ണീരോണം
    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​യാ​സം മൂ​ലം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി തൊ​ഴി​ൽ​ക​രം പി​രി​വി​ന് ചി​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​വു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന മു​ണ്ട​ക്ക​യം, പാ​റ​ത്തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​ണ് ഓ​ണ സീ​സ​ണി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ൽ​നി​ന്നു ക​രം​പി​ടി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​ക്ക​യാ​ർ, എ​രു​മേ​ലി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പെ​രു​വ​ന്താ​നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ​ക​ര സ​മാ​ഹ​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണി​ത്.

    ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1000 രൂ​പ വീ​തം ഈ​ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഹാ​രി​സ​ൺ, ട്രോ​പ്പി​ക്ക​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റു​ക​ൾ. മാ​സ​ശ​മ്പ​ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​ത്ര​മേ ക​രം പി​ടി​ക്കാ​വു എ​ന്ന നി​യ​മം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ് ക​രം​പി​രി​വ് ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് എ​വി​ടെ​യും മാ​സ​ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ല, പ​ക​രം 571 രൂ​പ പ്ര​തി​ദി​ന ശ​മ്പ​ള​മാ​ണ്. ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ​ത്ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഊ​റ്റി പി​ഴി​യു​ന്ന​തി​ലാ​ണു പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​മ്പ​ള വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ദി​വ​സ​വേ​ത​ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന്, വി​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം തു​ച്ഛ​മാ​യ ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യി​ല്ല. തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്ത് രോ​ഗി​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ട​റ്റം കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പു​റം​ജോ​ലി തേ​ടി പോ​വു​ക​യാ​ണ്. തോ​ട്ടം ജോ​ലി​ക​ഴി​ഞ്ഞ് പു​റ​ത്ത് ക​ട​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ജോ​ലി​ക്കു പോ​കു​ന്ന​ത്​ കൂ​ടാ​തെ പാ​തി​രാ​ത്രി വ​രെ ഓ​ട്ടോ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

