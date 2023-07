cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മു​ണ്ട​ക്ക​യം: കൊ​ക്ക​യാ​ര്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്നെ​ന്നു​കാ​ട്ടി നി​ക്ഷേ​പ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി സു​ബി​ന്‍ ബാ​ബു വ​രി​ക്ക​മാ​ക്ക​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ര്‍ബി​ട്രേ​ഷ​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ലി​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണ്‍ 11ന്​ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​റും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ഞ്ചു​സീ​റ്റും വീ​ത​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ല്‍ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്നെ​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച ത​ന്നെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​യും തോ​റ്റ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കാ​ട്ടി നി​ക്ഷേ​പ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ സു​ബി​ന്‍ ബാ​ബു ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഫ​ല​ത്തി​ല്‍ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ മ​നഃ​പൂ​ര്‍വം അ​സാ​ധു പ​ട്ടി​ക​യി​ലും എ​തി​ര്‍ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും കാ​ണി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ സം​സ്ഥാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍, ഇ​ല​ക്ട്ര​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍, റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍, കൊ​ക്ക​യാ​ര്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക്, നി​ക്ഷേ​പ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി എ​ന്നി​വ​രോ​ട് ഈ ​മാ​സം 27ന് ​ഹാ​ജ​രാ​കാ​ന്‍ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ പി. ​റ​ഹീം, ആ​ർ. റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല, ഇ​ങ്കു റ​ഹ്മ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

News Summary -

Manipulation in vote counting; Petition of UDF candidate: Officials should appear on 27th