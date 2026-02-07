Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightMundakkayamchevron_rightപൊന്നിലും വിലയുള്ള...
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 12:12 PM IST

    പൊന്നിലും വിലയുള്ള മനസ്സ്; കളഞ്ഞുകിട്ടിയ മൂന്നേകാൽ പവൻ മാല തിരികെ നൽകി യുവാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    പൊന്നിലും വിലയുള്ള മനസ്സ്; കളഞ്ഞുകിട്ടിയ മൂന്നേകാൽ പവൻ മാല തിരികെ നൽകി യുവാവ്
    cancel
    camera_alt

    ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ മൂ​ന്നേ​കാ​ൽ പ​വ​ൻ താ​ലി​മാ​ല റോ​മി​സ​ൺ ഉ​ട​മ​യാ​യ ല​ത​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മുണ്ടക്കയം: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ മൂന്നേകാൽ പവൻ താലിമാല തിരികെ നൽകി യുവാവ്. പഴയമുണ്ടക്കയം റെജീന ഹൗസിൽ റോമിസൺ (47) ആണ് മാല ഉടമക്ക് നൽകിയത്.

    വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10ഓടെ മുണ്ടക്കയം ടൗണിന് സമീപമുള്ള ചെക്ക് ഡാമിൽ തുണി അലക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് റോമിസണിന് മാല ലഭിച്ചത്. താലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാല ഇദ്ദേഹവും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു.

    ഇതേസമയം മാല നഷ്ടപ്പെട്ട പാലമൂട്ടിൽ ലത പുരുഷനും കുടുംബാംഗങ്ങളും മാല തിരിയുന്നതിനിടെ സ്റ്റേഷനിൽ മാല ലഭിച്ചതായി അറിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റോമിസൺ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാകേഷിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാല ലതക്ക് കൈമാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kottayam NewsGold
    News Summary - Man returns lost gold necklace
    Similar News
    Next Story
    X