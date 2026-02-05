Begin typing your search above and press return to search.
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 11:56 AM IST

    വീടിനുള്ളിൽ രാജവെമ്പാല; ഭീതി മാറാതെ സത്യനും കുടുംബവും

    കോ​രു​ത്തോ​ട് കൊ​മ്പു​കു​ത്തി​യി​ൽ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി​യ രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി​യ രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല​യെ പി​ടി​കൂ​ടി. കോ​രു​ത്തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കൊ​മ്പു​കു​ത്തി​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. മൂ​ത്തേ​രി​യി​ൽ സ​ത്യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടു​മു​റി​യി​ലാ​ണ് രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്. സ​ത്യ​ന്‍റെ മാ​താ​വ് ത​ങ്ക​മ്മ​യാ​ണ് രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല​യെ ആ​ദ്യം ക​ണ്ട​ത്. ത​ങ്ക​മ്മ നി​ല​വി​ളി​ച്ച് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി. സ​ത്യ​നും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല അ​ല​മാ​ര​ക്ക​ടി​യി​ലെ പൊ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി.

    വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘം എ​ത്തി. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം പ​ണി​പ്പെ​ട്ട് അ​ല​മാ​ര വീ​ടി​നു വെ​ളി​യി​ലാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് എ​ട്ട​ടി​യോ​ളം നീ​ള​മു​ള്ള രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ത്യ​ന്‍റെ കു​ടും​ബം വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നു വ​രെ വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ കു​രു​മു​ള​ക് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​യി പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല ക​യ​റി​യ​ത്.

    സ​മീ​പ​ത്തെ ശ​ബ​രി​മ​ല വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് രാ​ജ​വെ​മ്പാ​ല എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. ഇ​തു​വ​രെ ഇ​വി​ടെ പാ​മ്പ്​ ശ​ല്യം ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സ​ത്യ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. വേ​ന​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പാ​മ്പു​ക​ൾ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ന​ത്തി​നു സ​മീ​പം ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

