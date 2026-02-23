Begin typing your search above and press return to search.
    അ​സം​ബ​നി ക​വ​ല​യി​ൽ ഇ​നി ഹൈ​മാ​സ്റ്റ് വെ​ളി​ച്ചം

    ഹൈ​മാ​സ്റ്റ് ലൈ​റ്റ്​ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി എം.​പി​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1.75 ല​ക്ഷം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ണ്ട​ൽ​പ​താ​ൽ അ​സം​ബ​നി ക​വ​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഹൈ​മാ​സ്റ്റ് ലൈ​റ്റ് തെ​ളി​ഞ്ഞു. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ​വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ നാ​ദി​റ ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചാ​ർ​ലി കോ​ശി, സി.​പി.​എം ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് ക​ല്ലു​പു​ര​യ്ക്ക​ൽ, അ​ൻ​സ​ർ വെ​ള്ളു​പ​റ​മ്പി​ൽ, ടി.​ജെ. ചാ​ക്കോ, സു​മേ​ഷ് ച​മ്പ​ക്കു​ളം, അ​നി​യാ​ച്ച​ൻ മൈ​ല​പ്ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി, സ​ജീ​വ​ൻ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ, ജെ​ഫി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

