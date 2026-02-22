Begin typing your search above and press return to search.
    22 Feb 2026 11:38 AM IST
    22 Feb 2026 11:38 AM IST

    കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷം; നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി

    കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷം; നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി
    വെ​ള്ളം പ​മ്പു ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ലം

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി നാ​ര​കം പു​ഴ, പു​ളി​ക്ക​ത്ത​ടം, കൊ​ക്ക​യാ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടും ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി നോ​ക്കു​കു​ത്തി.

    കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല​ത​വ​ണ ന​ന്നാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും മോ​ട്ടോ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ക​രാ​ർ പ​തി​വാ​ണ്.

    മോ​ട്ടോ​ർ ശ​രി​യാ​ക്കി വ​രാ​ൻ ഒ​രു മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും എ​ടു​ക്കും. ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ​ക​രം മ​റ്റൊ​രു മോ​ട്ട​ർ എ​ന്ന​തും പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വോ​ൾ​ട്ടേ​ജ് വേ​രി​യേ​ഷ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ത​ക​രാ​ർ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​രു​തി പ​മ്പി​ങ്​ രാ​ത്രി ആ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ​ക​രം മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് വ​ക കൊ​ള്ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം മാ​ത്ര​മേ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​വൂ.

    ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി അ​നാ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്ന പ​ക്ഷം പീ​രു​മേ​ട് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ജ​ന​കീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് നാ​ര​കം​പു​ഴ വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റും ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ ക​ട്ട​പ്ലാ​ക്ക​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Drinking water shortage is severe; Water authority takes notice
