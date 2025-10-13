Begin typing your search above and press return to search.
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 12:39 PM IST

    അനാസ്ഥ തുടർന്ന് അനധികൃതർ; അപകടത്തിൽ തകർന്ന ക്രാഷ് ബാരിയറുകൾ ഇതുവരെ ശരിയാക്കിയില്ല

    മ​രു​തും​മൂ​ട് 36-ാം മൈ​ൽ കൊ​ടും​വ​ള​വി​ലെ ക്രാ​ഷ് ബാ​രി​യ​റു​ക​ൾ നാ​ലു മാ​സം മു​മ്പ്​ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ ത​ക​ർ​ന്ന​ത്
    അനാസ്ഥ തുടർന്ന് അനധികൃതർ; അപകടത്തിൽ തകർന്ന ക്രാഷ് ബാരിയറുകൾ ഇതുവരെ ശരിയാക്കിയില്ല
    ത​ക​ർ​ന്ന ക്രാ​ഷ് ബാ​രി​യ​ർ

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ക്രാ​ഷ് ബാ​രി​യ​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു ത​ന്നെ. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര -ദി​ണ്ഡു​ക​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 183ൽ ​മ​രു​തും​മൂ​ട് 36-ാം മൈ​ൽ കൊ​ടും​വ​ള​വി​ലെ ക്രാ​ഷ് ബാ​രി​യ​റു​ക​ൾ നാ​ലു മാ​സം മു​മ്പ്​ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. നി​റ​യെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി വ​ന്ന ട്രാ​വ​ല​ർ ഇ​ടി​ച്ച് ക്രാ​ഷ് ബാ​രി​യ​ർ ത​ക​രു​ക​യും വാ​ഹ​നം റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ മ​റി​യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ക​ർ​ന്ന ക്രാ​ഷ് ബാ​രി​യ​ർ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ഭാ​ഗം ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ത​യു​ടെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം ത​ന്നെ അ​ട​ർ​ന്നു​മാ​റി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും മൂ​ന്നോ​ളം അ​പ​ക​ടം ഈ ​വ​ള​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന ക്രാ​ഷ് ബാ​രി​യ​റു​ക​ളു​ടെ ബാ​ക്കി ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​ടി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴാ​തെ റോ​ഡി​ന്‍റെ വ​ശ​ത്തു ത​ന്നെ നി​ന്ന​ത്. ഈ ​കൊ​ടും വ​ള​വി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​മാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി. മു​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​കൊ​ടും​വ​ള​വി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട് ക്രാ​ഷ്ബാ​രി​യ​റി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന​ത്. അ​മി​ത​വേ​ഗ​വും പ​രി​ച​യ​ക്കു​റ​വും കൊ​ടും വ​ള​വി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് കൊ​ടും​വ​ള​വി​ൽ അ​പ​ക​ടം പ​തി​വാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    TAGS:mundakkayamdamagedUnscientific Crash Barrier
