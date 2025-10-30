Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 11:34 AM IST

    ഒന്നരവർഷമായി പെന്‍ഷനില്ല; അർബുദ രോഗിയായ വയോധികക്ക്​​ ദുരിതപർവം

    ഒന്നരവർഷമായി പെന്‍ഷനില്ല; അർബുദ രോഗിയായ വയോധികക്ക്​​ ദുരിതപർവം
    സാ​വി​ത്രി

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി പെ​ന്‍ഷ​നി​ല്ല, മ​രു​ന്നു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ അ​ർ​ബു​ദ​രോ​ഗി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക. കു​ഴി​മാ​വ് തോ​പ്പി​ല്‍ കെ.​ടി. സാ​വി​ത്രി​യാ​ണ് (75) 17 മാ​സ​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ട​നി​ര്‍മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​വി​ത്രി​ക്ക് 2013 മു​ത​ല്‍ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2023വ​രെ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ മു​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട്ടി. ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ഓ​രോ​മാ​സ​ത്തെ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ജീ​വി​തം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലു​മാ​യി.

    പെ​ന്‍ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​വ​ര്‍ മു​ട്ടാ​ത്ത വാ​തി​ലു​ക​ളി​ല്ല. ‘ഇ​പ്പം ശ​രി​യാ​ക്കി ത​രാ​മെ​ന്ന്​’ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യൂ​നി​യ​ന്‍ നേ​താ​ക്ക​ളും ഇ​പ്പോ​ള്‍ കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ​മ​ട്ടാ​ണ്. ക​ടം​വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം ത​ള്ളി​നീ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര്‍മാ​ണ​ജോ​ലി കാ​ല​ത്ത് അ​ട​ച്ച അം​ശാ​ദാ​യം പെ​ന്‍ഷ​നാ​യി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ചി​കി​ത്സ​പോ​ലും നി​ല​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി നാ​ലു​സെ​ന്റ് ഭൂ​മി മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ല്‍ മി​ച്ച​ഭൂ​മി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ട്ട​യ​വും ന​ല്‍കി. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​തു​വ​രെ ഭൂ​മി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ല്‍ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല​മാ​യി വേ​റെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ഇ​വ​ര്‍ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്ന്​ ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഓ​ഫി​സി​നു​മു​ന്നി​ല്‍ സ​മ​രം ന​ട​ത്താ​നും ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ മാ​ത്ര​മേ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ള​ളൂ​വെ​ന്ന്​ സാ​വി​ത്രി പ​റ​യു​ന്നു. ‘സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​നി​യ​ണം ജീ​വി​തം ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം’ എ​ന്നു​പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍ അ​തു​വ​രെ അ​വ​ർ പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ച സ​ങ്ക​ടം ക​ണ്ണീ​രാ​യി പെ​യ്തി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തേ, ഭ​ര്‍ത്താ​വ്​ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച സാ​വി​ത്രി നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തൊ​ഴി​ല്‍ ചെ​യ്ത് ര​ണ്ടു​മ​ക്ക​ളെ​യും വ​ള​ര്‍ത്തി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ മ​ക​ന്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ക​ളെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​യ​ച്ചു. കൊ​ച്ചു​മ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം, വി​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം സാ​വി​ത്രി​യും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി.

    TAGS:pensionCancer PatientsPension delayed
    News Summary - cancer patients struggling of delay in pension
