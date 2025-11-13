Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightMundakkayamchevron_rightലഹരി മാഫിയക്ക്​...
    Mundakkayam
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:27 PM IST

    ലഹരി മാഫിയക്ക്​ താവളമായി പഴയ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം; ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ലഹരി മാഫിയക്ക്​ താവളമായി പഴയ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം; ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    cancel
    camera_alt

    ഉ​പ​യോ​ഗ ശൂ​ന്യ​മാ​യ ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ കേ​ന്ദ്രം

    മു​ണ്ട​ക്ക​യം: മു​ണ്ട​ക്ക​യം ബ​സ്റ്റാ​ന്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച പ​ഴ​യ ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​വും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​യു​ടെ താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റി. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ ശ​ല്യം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. മു​ണ്ട​ക്ക​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ, മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി, ഹോ​മി​യോ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ​മീ​പ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് ഫെ​സി​ലി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ലെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​റി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ക​ർ​ഷ​ക ഓ​പ്പ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ ഇ​വി​ടെ രാ​ത്രി​യു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ക​ലാ​ദേ​വി ഭാ​ഗ​ത്ത് ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ഹ​രി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മാ​റി. ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ന്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വി​ല്പ​ന​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ ശ​ല്യം മൂ​ലം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ​ഴ​യ പൊ​ലീ​സ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സും ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കാ​ട് പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രും ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - abandoned old dooradarshan center
    Similar News
    Next Story
    X