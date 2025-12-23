Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 9:46 AM IST

    കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ യാത്ര ചെയ്യാം; അവധിക്കാലത്ത് പുതിയ പാക്കേജുകളുമായി കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി

    കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ യാത്ര ചെയ്യാം; അവധിക്കാലത്ത് പുതിയ പാക്കേജുകളുമായി കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി
    കോ​ട്ട​യം: കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ കൂ​ട്ട​മാ​യും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​മാ​യും ഒ​ന്നു ടൂ​റി​നു പോ​ക​ണ​മെ​ന്നു​വെ​ച്ചാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ്റി​യ മാ​ർ​ഗം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ ബ​ജ​റ്റ്​ ടൂ​റി​സം സ​ർ​വി​സാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജാ​ണ് ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം. ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ​ജ​റ്റ്​ ടൂ​റി​സം പാ​ക്കേ​ജ്​ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ജ​ന​കീ​യ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ന​വം​ബ​റി​ലെ മാ​ത്രം വ​രു​മാ​നം 40 ല​ക്ഷം ക​ട​ന്നു. കു​റ​ഞ്ഞ യാ​ത്രാ​ചെ​ല​വും ഒ​റ്റ​ക്കും കൂ​ട്ട​മാ​യും യാ​ത്ര ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വു​മാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക​ളെ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ പ്ര​ശാ​ന്ത് വേ​ലി​ക്ക​കം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം മു​ന്നി​ല്‍ക്ക​ണ്ട് പു​തി​യ വി​നോ​ദ​യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജും ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം സെ​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​ധി​ക്കാ​ല യാ​ത്ര​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പൊ​ന്മു​ടി, തെ​ന്മ​ല, കാ​പ്പു​കാ​ട്, ആ​ഴി​മ​ല, കോ​വ​ളം, മ​ല​ക്ക​പ്പാ​റ, ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ, മാ​മ​ല​ക്ക​ണ്ടം, മ​റ​യൂ​ര്‍, വ​ട്ട​വ​ട, രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്, വാ​ഗ​മ​ണ്‍, ഗ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ട്രി​പ്പു​ക​ളു​ണ്ട്.

    കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം ഡി​പ്പോ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം സ​ര്‍വി​സും കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യു​ടെ ക​ണ​ക്കി​ലാ​ണു​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ഴു ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നും യാ​ത്ര​ക​ള്‍ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ല​ര്‍ച്ച അ​ഞ്ചി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന പാ​ക്കേ​ജി​നു പു​റ​മേ, കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ നെ​ഫ​ര്‍ട്ടി​റ്റി എ​ന്ന ആ​ഡം​ബ​ര ക​പ്പ​ല്‍ യാ​ത്ര​യും ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം സെ​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ബ​സ് യാ​ത്രാ​ച്ചെ​ല​വും ക​പ്പ​ല്‍ ചാ​ര്‍ജും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പാ​ക്കേ​ജ്.

    ശി​വ​ഗി​രി തീ​ര്‍ഥാ​ട​നം, പ​ന്ത​ളം ക്ഷേ​ത്രം, കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ഗ​ണ​പ​തി​ക്ഷേ​ത്രം, തി​രു​വൈ​രാ​ണി​ക്കു​ളം ക്ഷേ​ത്ര​ദ​ര്‍ശ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് എ​രു​മേ​ലി -9562269963,9447287735, പൊ​ന്‍കു​ന്നം -9497888032, 6238657110, ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട -9497700814, 9526726383, പാ​ലാ -

    9447572249, 9447433090, വൈ​ക്കം -9995987321, 9072324543, കോ​ട്ട​യം - 8089158178, 9447462823, ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി -8086163011, 9846852601, കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം -9497415696, 9497883291 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

