Madhyamam
    26 Jan 2026 12:29 PM IST
    26 Jan 2026 12:29 PM IST

    ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ ടാ​ക്‌​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്​ 6.65 കോ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി

    ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ ടാ​ക്‌​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്​ 6.65 കോ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി
    ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ടാ​ക്‌​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നാ​യി ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ​വി​ധി. 6.65 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ സ്ഥ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാം. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ​യ്ക്ക് തി​രി​കെ കി​ട്ടും. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി വ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഈ ​തു​ക അ​ട​യ്ക്ക​ണം.

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി-​വാ​ഴൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ ബ​സ്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് 52 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ടാ​ക്‌​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ന്ന് 75 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് സ്ഥ​ല​ത്തി​നാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഉ​ട​മ ന​ട​ത്തി​യ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​വ​രെ എ​ത്തി​യ​ത്.

    കെ.​യു.​ആ​ർ.​ഡി.​എ​ഫ്‌.​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​നും ബാ​ക്കി തു​ക ക​ണ്ടെ​ത്തി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​നു​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ തീ​രു​മാ​നം. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നി​ർ​മി​ച്ച് വാ​ട​ക​യ്ക്ക് ന​ൽ​കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് സ്ഥി​ര​മാ​യ വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​മെ​ന്നാ​ണു ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    നീ​ണ്ടു​പോ​യ 10 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ടാ​ക്‌​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ന​ഗ​ര മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. സ്ഥ​ലം നി​ര​പ്പാ​ക്കി ന​ബാ​ർ​ഡ് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ട​ക്കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഇ​വി​ടെ ശൗ​ചാ​ല​യ കെ​ട്ടി​ടം, കി​ണ​ർ എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ച്ചു.

    കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് തു​ച്​ഛ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഉ​ട​മ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി ത​ട​ഞ്ഞു. നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും സ്ഥ​ല​വും കാ​ട്​ ക​യ​റി മൂ​ടി.

