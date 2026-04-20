    date_range 20 April 2026 1:13 PM IST
    date_range 20 April 2026 1:13 PM IST

    ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​റി​ല്ല; പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം മു​റി വെ​റു​തെ​യാ​യി

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​ധു​നി​ക നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം മു​റി നി​ർ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ, ദു​രൂ​ഹ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ന്​ പാ​ലാ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലോ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലോ പോ​കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    ക​ട​പ്ലാ​മ​റ്റം ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്‍റ​റി​ലെ ഡോ​ക്ട​റാ​ണ്​ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ന്റെ സേ​വ​നം ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പാ​ലാ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സം വീ​ത​മാ​ണ് പാ​ലാ, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം. ഈ ​ഡോ​ക്ട​റെ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ത​സ്തി​ക​യി​ല്ല

    സ്ഥി​രം ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​ർ​ജ​ന്‍റെ ത​സ്തി​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ഡോ​ക്ട​റെ നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം മു​റി, മോ​ർ​ച്ച​റി എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​രു മാ​ന്വ​ൽ ടേ​ബി​ൾ, ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം ടേ​ബി​ൾ, ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് മു​റി, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഷെ​ഡ്, കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ്ഥ​ലം, പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​റി എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    ഫ്രീ​സ​റും കേ​ടാ​യ നി​ല​യി​ൽ

    കേ​ടാ​യ മോ​ർ​ച്ച​റി യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ത​ക​രാ​ർ ഇ​തു​വ​രെ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മാ​ർ​ച്ച് 28ന് ​ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലെ കേ​ടാ​യ ഫ്രീ​സ​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ഴു​കി​യ​താ​യി പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യും നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു.നി​ല​വി​ൽ എ​ട്ടു ഫ്രീ​സ​റു​ക​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    News Summary - There is no doctor at the general hospital; the postmortem was delayed
