Madhyamam
    Kanjirappally
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:48 AM IST

    ഗ്രാമവീഥികളിൽ വീണ്ടും മണികിലുക്കം...

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ അ​ന്യ​മാ​യ കാ​ള​വ​ണ്ടി​യും വ​ണ്ടി​ക്കാ​ള​യും കാ​ള​വ​ണ്ടി യാ​ത്ര​യും ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചേ​ന​പ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച​യാ​കും
    ഗ്രാമവീഥികളിൽ വീണ്ടും മണികിലുക്കം...
    പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച കാ​ള​വ​ണ്ടി

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്​ ശേ​ഷം ചേ​ന​പ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ‘പ​ഴ​മ​യു​ടെ പു​തു​മ’​യു​മാ​യി കാ​ള​വ​ണ്ടി ച​ക്ര​ങ്ങ​ളു​രു​ളും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ഇ​നി ചേ​ന​പ്പാ​ടി കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി ത​റ​വാ​ടി​ന്‍റെ മു​റ്റ​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക കാ​ള​വ​ണ്ടി​യു​ടെ മ​ണി​ക്കി​ലു​ക്കം കേ​ട്ടാ​കും എ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​ണ​രു​ക. പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ അ​ന്യ​മാ​യ കാ​ള​വ​ണ്ടി​യും വ​ണ്ടി​ക്കാ​ള​യും കാ​ള​വ​ണ്ടി യാ​ത്ര​യും ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്രാ​മ വീ​ഥി​ക​ളി​ൽ കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​റ്റ വ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്രം, പ​ണ്ട്​ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റി​യി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്​ പോ​ലെ​യാ​കി​ല്ല പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന കാ​ള​വ​ണ്ടി.

    വി​വാ​ഹം, വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്‍റ്, സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് കാ​ള​വ​ണ്ടി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ മ​ത്താ​യി​ക്ക് 35 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ള​വ​ണ്ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ച്ച​വ​ട ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ല​ച​ക്ര​മു​രു​ണ്ട്​ നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ക്ക​ളാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​നും ബാ​ബു​വും ചേ​ർ​ന്ന് അ​പ്പ​ന്‍റെ കാ​ള​വ​ണ്ടി പു​ന​രാ​വി​ഷ്​​ക്ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യം കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യെ​ന്ന​തും അ​തി​ലൂ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​വും കൂ​ടി ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി.

    അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ടു​ക്കി ചേ​റ്റു​കു​ഴി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ട​ക്കി​യാ​ണ്​ കാ​ള​വ​ണ്ടി വാ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തി​ന് പു​റ​മെ വ​ണ്ടി വ​ലി​ക്കാ​നാ​യി ഒ​ന്ന​ര​ല​ക്ഷം മു​ട​ക്കി കാ​ള​യെ​യും വാ​ങ്ങി. ആ​ധു​നി​ക ലു​ക്കി​ൽ കാ​ള​വ​ണ്ടി​യും ഒ​രു​ക്കി. ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ കാ​ള​വ​ണ്ടി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. 35 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ മ​ത്താ​യി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ള​വ​ണ്ടി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റി​യി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന ഈ ​കാ​ള​വ​ണ്ടി​യു​ടെ ബു​ക്കി​ങ്ങും ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

