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    Kanjirappally
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 12:05 PM IST

    അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ശി​ഷ്യ​രും ഒ​രേ പാ​ർ​ട്ടി; പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​ർ

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    അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ശി​ഷ്യ​രും ഒ​രേ പാ​ർ​ട്ടി; പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​ർ
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    പ്ര​ഫ. റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കൊ​പ്പം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി​യും കെ. ​ബി​നി മോ​നും

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: അ​ധ്യാ​പ​ന ജീ​വി​ത കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ത​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രേ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാ​മാ​ജി​ക​രാ​യി കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​ഫ. റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി. ഒ​പ്പം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശി​ഷ്യ​രാ​ക​ട്ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി​യും വൈ​ക്കം എം.​എ​ൽ.​എ കെ. ​ബി​നി​മോ​നും. മൂ​വ​രും ഒ​രേ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന​ത് ഇ​ര​ട്ടി മ​ധു​ര​മാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​ണ് മൂ​വ​രും. ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് പ്ര​ഫ. റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി ഈ ​സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ പ്ര​ഫ. റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ആ​ദ്യം ജോ​ലി ചെ​യ്ത ത​ല​യോ​ല​പ്പ​റ​മ്പ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് കോ​ള​ജി​ലെ ബി.​എ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ന​ത്തെ പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി. അ​ന്നേ ക​ല​യു​ടെ ലോ​ക​ത്താ​യി​രു​ന്ന പി​ഷാ​ര​ടി​യെ ക്ലാ​സി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും ക്ലാ​സി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്ര​ത​ന്ത്ര വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ല​ർ​ത്തി​യ ശ്ര​ദ്ധ, പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം ത​ന്നെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഡി.​ബി കോ​ള​ജി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജോ​ലി​ക്ക് ശേ​ഷം റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി​ക്ക് നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത് വൈ​ക്കം കൊ​ത​വ​റ സെ​ന്‍റ് സേ​വ്യേ​ഴ്സ് കോ​ള​ജി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു ബി.​എ. ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ വൈ​ക്കം എം.​എ​ൽ.​എ കെ. ​ബി​നി​മോ​ൻ.

    കോ​ള​ജി​ലെ കെ.​എ​സ്.​യു നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു ബി​നി​മോ​ൻ. മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​ൻ, തി​ക​ഞ്ഞ പോ​രാ​ളി. എ​തി​ർ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ കോ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി യൂ​നി​യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി ജ​യി​ച്ച​തെ​ന്നും താ​ൻ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​തേ അ​ത്ഭു​ത വി​ജ​യം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ബി​നി​മോ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് -പ്ര​ഫ. റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി പ​റ​യു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​യു സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് സ​മ​രം ന​യി​ച്ച് ക്ലാ​സി​ലെ​ത്തി​യ ബി​നി​മോ​നെ ക്ലാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ട​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഇ​ന്നും ബി​നി​മോ​ൻ ത​ന്നോ​ട് പ​രി​ഭ​വം പ​റ​യാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ഫ. റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:legislative assemblyRamesh PisharodyKanjirapally
    News Summary - Teacher and student are the same party; Members of the Legislative Assembly who are representatives
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