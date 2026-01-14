Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanjirappally
    Posted On
    14 Jan 2026 1:08 PM IST
    Updated On
    14 Jan 2026 1:08 PM IST

    യാത്രക്കിടെ അസ്വസ്ഥത; യാത്രക്കാരനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാർ

    യാത്രക്കിടെ അസ്വസ്ഥത; യാത്രക്കാരനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാർ
    മു​ൻ​ഭാ​ഗ​വും പി​ൻ​ഭാ​ഗ​വും തി​ട്ട​യി​ലും റോ​ഡി​ലു​മാ​യി ഇ​ടി​ച്ച് നിൽക്കുന്ന ബസ്​

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ അ​പ​സ്മാ​ര രോ​ഗ​മു​ണ്ടാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. കു​മ​ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി ഡി​പ്പോ​യി​ലെ AT 334ാം ന​മ്പ​ർ ബ​സി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ബ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കു​മ​ളി സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​സാ​ദി​ന്​ (41 )അ​പ​സ്മാ​രം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ സ​തീ​ഷ്, ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ ബ​സ് നേ​രെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ വി​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു ക​യ​റാ​നാ​വാ​തെ ബ​സി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​വും പി​ൻ​ഭാ​ഗ​വും തി​ട്ട​യി​ലും റോ​ഡി​ലു​മാ​യി ഇ​ടി​ച്ച് നി​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ത്തി പ്ര​സാ​ദി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​ർ സ​തീ​ഷും ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ജ​യ​പ്ര​കാ​ശും

    TAGS: hospital Passenger KSRTC Duty KSRTC
    News Summary - Passenger unwell during journey; KSRTC staff takes him to hospital
