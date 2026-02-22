Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 22 Feb 2026 11:40 AM IST
Updated Ondate_range 22 Feb 2026 11:40 AM IST
ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ് ബാബു മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് പൈനാപ്പള്ളിഅബ്ദുൽ റസാഖിന്text_fields
News Summary - Olympian Suresh Babu Memorial Award to Painappally Abdul Razak
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ 2023ലെ ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ് ബാബു മെമ്മോറിയൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡിന് അന്താരാഷ്ട്ര വോളിബാൾ താരവും പരിശീലകനും സംഘാടകനുമായ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൈനാപ്പള്ളിയിൽ പി.എസ്. അബ്ദുൽ റസാഖ് അർഹനായി. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങിയതാണ് അവാർഡ്.
