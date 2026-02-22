Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanjirappally
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 11:40 AM IST

    ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് പൈ​നാ​പ്പ​ള്ളിഅ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖി​ന്

    ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് പൈ​നാ​പ്പ​ള്ളിഅ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖി​ന്
    പി.​എ​സ്.

    അ​ബ്ദു​ൽ

    റ​സാ​ഖ്

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: സം​സ്ഥാ​ന സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 2023ലെ ​ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ്​ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വോ​ളി​ബാ​ൾ താ​ര​വും പ​രി​ശീ​ല​ക​നും സം​ഘാ​ട​ക​നു​മാ​യ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പൈ​നാ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പി.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    TAGS:olympianAbdul RazakMemorial Award
    News Summary - Olympian Suresh Babu Memorial Award to Painappally Abdul Razak
