    Kanjirappally
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:26 PM IST

    ചിറ്റാർപുഴയിൽ മാലിന്യകേന്ദ്രമായി കോവിൽകടവ്

    ചിറ്റാർപുഴയിൽ മാലിന്യകേന്ദ്രമായി കോവിൽകടവ്
    ചി​റ്റാ​ർ​പു​ഴ​യി​ൽ കോ​വി​ൽ ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്തെ മാ​ലി​ന്യം, ചി​റ്റാ​ർ​പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത്​ കോ​വി​ൽ ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി കാ​ട് മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ൽ

    Listen to this Article

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ടൗ​ണി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​സ്രോ​ത​സാ​യ ചി​റ്റാ​ർ​പു​ഴ മാ​ലി​ന്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ന്നു. പു​ഴ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കോ​വി​ൽ ക​ട​വാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ചി​റ്റാ​ർ പു​ന​ർ​ജ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​ഴ മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വീ​ണ്ടും പ​ഴ​യ​പ​ടി​യാ​യി. കോ​വി​ൽ ക​ട​വി​ൽ ചി​റ്റാ​ർ​പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ലെ ക​ൽ​പ്പ​ട​വു​ക​ളി​ൽ അ​ട​ക്കം മാ​ലി​ന്യം കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഉ​ണ്ട്. അ​തി​ലേ​ക്കു വെ​ള്ളം സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി കാ​ട് മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടു കാ​മ​റ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Kovilkadavu becomes a garbage dump in Chittarpuzha
