Madhyamam
    Kanjirappally
    Posted On
    22 Feb 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    22 Feb 2026 11:35 AM IST

    അ​രീ​ന 2026 ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ കി​രീ​ടം ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റി​ന്

    അ​രീ​ന 2026 ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ കി​രീ​ടം ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റി​ന്
    അ​മ​ൽ ജ്യോ​തി കോ​ള​ജ് അ​രീ​ന 2026 ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റ്

    കോ​ള​ജ് ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: അ​മ​ൽ ജ്യോ​തി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​രീ​ന 2026 കി​രീ​ടം ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. തൃ​ശൂ​ർ ശ്രീ ​കേ​ര​ള​വ​ർ​മ കോ​ള​ജി​ന് ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​വും എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്‍റ്​ ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്സ് കോ​ള​ജി​ന് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ടീ​മി​ന് 25,000 രൂ​പ​യും എ​വ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ടീ​മി​ന് 12,500 രൂ​പ​യും എ​വ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും മൂ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ ടീ​മി​ന് 6000 രൂ​പ​യും എ​വ​റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു.

    ക്രൈ​സ്റ്റി​ലെ ഇ​രി​ഞ്ഞാ​ല​ക്കു​ട​യു​ടെ എ​സ്. ദീ​പ​കാ​ണ് ബെ​സ്റ്റ് പ്ലെ​യ​ർ. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി​ശാ​ൽ ജോ​ൺ​സ​ൺ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കോ​ള​ജ് ഗ​വേ​ണി​ങ്​ ബോ​ഡി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ. ​ബോ​ബി അ​ല​ക്സ് മ​ണ്ണം​പ്ലാ​ക്ക​ൽ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​ഡോ. റോ​യി എ​ബ്ര​ഹാം പ​ഴേ​പ​റ​മ്പി​ൽ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലി​ല്ലി​ക്കു​ട്ടി ജേ​ക്ക​ബ്, ദീ​പ​ക് പി. ​ബാ​ബു (ക​ണ്ട​ന്റ് പാ​ർ​ട്ട​ണ​ർ ജൂ​നി​യ​ർ ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ൾ അ​സോ.) എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 11 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​മ​ൽ ജ്യോ​തി കോ​ള​ജ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Iringalakuda Christian wins Arena 2026 basketball title
