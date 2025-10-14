Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanjirappally
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 12:12 PM IST

    റിലീസ് പടങ്ങൾ മിന്നിയ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സിനിമശാലകൾ ഇനി പഴങ്കഥ

    റിലീസ് പടങ്ങൾ മിന്നിയ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സിനിമശാലകൾ ഇനി പഴങ്കഥ
    പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്ന കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ബേ​ബി തി​യ​റ്റ​റി​ന്റെ പ​ഴ​യ ചി​ത്രം

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ‘കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ബേ​ബി ടാ​ക്കീ​സി​ന്‍റെ വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ൽ സ​ത്യ​നും പ്രേം​ന​സീ​റു​മൊ​ക്കെ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം ഒ​രു​നോ​ക്ക് ക​ണ്ട് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു’ ചെ​ണ്ട​യ​ടി​ക്കാ​രു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സി​നി​മ പ്ര​ചാ​ര​ണം പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി പി​ന്നീ​ട് ജീ​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. സി​നി​മ നോ​ട്ടീ​സ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ ജീ​പ്പി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ മ​ത്സ​രി​ച്ച് ഓ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ക്കെ പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്നും തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സി​നി​മ മാ​റ്റം. സി​നി​മ മാ​റ്റം അ​റി​യി​ച്ച് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റ​ർ ഭി​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ട്ടി​ക്കും. പ്ര​ചാ​ര​ണ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ വെ​ക്കു​ന്ന ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു​ത​വ​ണ സൗ​ജ​ന്യ പ്ര​വേ​ശ​നം.

    75 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ബേ​ബി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ൽ ത​റ​ടി​ക്ക​റ്റും ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ബ​ഞ്ചും അ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സ് ക​സേ​ര​യും ഏ​റ്റ​വും പി​റ​കി​ലാ​യി ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സും ഇ​തി​നു മു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ൽ ത​ടി​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ബാ​ൽ​ക്ക​ണി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ക​യ​റി​ ‘അ​ടി​യ​ന്തി​രാ​വ​സ്ഥ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രെ മ​ർ​ദ​ച്ച് പി​ടി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ക്കെ പ​ഴ​യ​ക​ഥ.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​ക്കാ​ര​നാ​യ പി.​ഐ.​എം. കാ​സിം പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ലും കെ.​എ​ൻ. കാ​സിം കു​റ്റി​കാ​ട്ടി​ലും ഒ​ക്കെ നി​ർ​മി​ച്ച ഇ​രു​ട്ടി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​വ്, വി​വാ​ഹം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ, അ​ഞ്ചു സു​ന്ദ​രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സി​നി​മ​ക​ൾ നൂ​റു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ തോ​പ്പി​ൽ ജോ​പ്പ​ൻ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ മ​മ്മൂ​ട്ടി സി​നി​മ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന രം​ഗം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​തും ബേ​ബി തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ‘വി​ട​പ​റ​യും മു​മ്പേ’ സി​നി​മ​യു​ടെ നൂ​റാം ദി​നം ഈ ​തി​യ​റ്റ​റി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന്​ ബേ​ബി തി​യ​റ്റ​ർ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ ഒ​പ്പേ​റെ തി​യ​റ്റ​റും ക​ലാ​യ​വ​നി​ക്കു​ള്ളി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​മ്പ്​ നി​ല​ച്ചി​രു​ന്നു. പൈ​ങ്ങ​ണ​യി​ൽ പു​തി​യ തി​യ​റ്റ​ർ എ​ത്തി​യ​താ​ണ് സി​നി​മ സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ്വാ​സം. കാ​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പു​തി​യ തി​യ​റ്റ​ർ സ​മു​ച്ച​യം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:film teaterentertainmentcinimaKanjirapallyKottayam
    News Summary - In Kanjirappally, once known for hit film releases, cinemas are now a thing of the past.
