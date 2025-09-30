Begin typing your search above and press return to search.
    Kanjirappally
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:00 AM IST

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളിയിൽ ഒമ്പത്​ കുടുംബങ്ങൾ സ്വപ്നഗൃഹത്തിലേക്ക്​

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളിയിൽ ഒമ്പത്​ കുടുംബങ്ങൾ സ്വപ്നഗൃഹത്തിലേക്ക്​
    നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ വീ​ടു​ക​ള്‍

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ഭീ​ക​ര​പ്ര​ള​യം നാ​ടി​നെ ത​ക​ര്‍ത്തെ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ സ​ങ്ക​ട​ക്ക​ട​ലി​ലാ​യ​വ​ർ ഇ​നി ആ​ശ്വാ​സ​തീ​ര​ത്തേ​ക്ക്. 2021 ല്‍ ​ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ലാ​ണ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ഒ​ന്നാം വാ​ര്‍ഡി​ലെ വ​ട്ട​ക​പ്പാ​റ മ​ല​യ​ടി​വാ​ര​ത്ത് പി​ച്ച​ക​പ്പ​ള്ളി​മേ​ട്ടി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വീ​ടു​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട് വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കും താ​മ​സം മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    മൈ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ്​ ജി​യോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ഈ ​സ്ഥ​ലം വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​വ​ര്‍ക്ക് സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​യി.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​മെ​ല്ലാം മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​ത് നോ​ക്കി പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം അ​ഡ്വ. സു​നി​ല്‍ തേ​നം​മാ​ക്ക​ല്‍ കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി മാ​റി. വാ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നാ​ട്ടു​കാ​രെ കൂ​ട്ടി ഇ​വ​ര്‍ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി കി​ട​പ്പാ​ടം ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​യ​ത്‌​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി. നാ​ടൊ​ന്നി​ച്ചു ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഒ​മ്പ​തു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി.

    വാ​ഗ്ദാ​നം നാ​ല് വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു

    വീ​ടു നി​ര്‍മി​ച്ചു​ന​ല്‍കാ​ന്‍ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച്​ ‘കൈ ​കോ​ര്‍ക്കാം വീ​ടൊ​രു​ക്കാം’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കു രൂ​പം ന​ല്‍കി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ള്‍ വ​രെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ണി​ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​വ​ര്‍ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ മാ​റി 40 സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ലം വി​ല​ക്ക്​ വാ​ങ്ങി. ഒ​രു സെ​ന്‍റ്​ സ്ഥ​ലം ഉ​ട​മ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും ന​ല്‍കി.

    മൂ​ന്ന​ര സെ​ന്റ് വീ​ത​മു​ള്ള ആ​റ് പ്ലോ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ട് ബെ​ഡ്‌​റൂം, ഹാ​ള്‍, കി​ച്ച​ൻ, ശൗ​ചാ​ല​യം, സി​റ്റൗ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ 600 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള ആ​റ് വീ​ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു. വീ​ടു​ക​ളു​ടെ താ​ക്കോ​ല്‍ദാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം മൂ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മൂ​ന്ന​ര സെ​ന്റ് വീ​തം സ്ഥ​ല​വും ന​ല്‍കും. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ഡി​സ്‌​പെ​ന്‍സ​റി, ക​ളി​സ്ഥ​ലം, തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. താ​ക്കോ​ല്‍ ദാ​നം നാ​ടി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് വ​ട്ട​ക​പ്പാ​റ ഗ്രാ​മം.

    താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം നാ​ളെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ താ​ക്കോ​ല്‍ ദാ​നം ഒ​ന്നി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. അ​ഡ്വ.​സു​നി​ല്‍ തേ​നം​മാ​ക്ക​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ആ​ന്‍റോ ആ​ന്‍റ​ണി എം.​പി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഗ​വ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് ഡോ. ​എ​ന്‍. ജ​യ​രാ​ജ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​ആ​ര്‍. ത​ങ്ക​പ്പ​ന്‍, പീ​പ്പ്​​ള്‍സ്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ഐ. നൗ​ഷാ​ദ്, കെ.​എ​ന്‍.​എം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹു​സൈ​ന്‍ മ​ട​വൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും.

    രൂ​പ​താ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്‍ മാ​ര്‍ ജോ​സ് പു​ളി​ക്ക​ല്‍, നൈ​നാര്‍ പ​ള്ളി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​മാ​അ​ത്ത് ചീ​ഫ് ഇ​മാം അ​ര്‍ഷ​ദ് മൗ​ല​വി, സ​ത്സ്വ​രൂ​പാ​ന​ന്ദ സ​ര​സ്വ​തി സ്വാ​മി എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​നു​ഗ്ര​ഹ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​വും, കെ.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ സു​നി​ല്‍ തേ​നം​മാ​ക്ക​ല്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. അ​സീ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സെ​യ്ത് ചെ​റു​ക​ര എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Kottayam Newsrehabilitation projectKanjirapally
    News Summary - house build for flood survivors
