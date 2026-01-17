Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kanjirappally
    Posted On
    17 Jan 2026 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 1:04 PM IST

    വിരണ്ടോടിയ പോത്ത് കിണറ്റിൽ വീണു

    വിരണ്ടോടിയ പോത്ത് കിണറ്റിൽ വീണു
    അ​റ​വി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പോ​ത്ത് ആ​ന​ക്ക​ല്ലി​ൽ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ നി​ല​യി​ൽ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള​ളി: കൊ​ടി​കു​ത്തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​റ​വി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പോ​ത്ത് വി​ര​ണ്ടോ​ടി കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണു. ആ​ന​ക്ക​ല്ലി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി അ​റ​വി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 100 കി​ലോ​യോ​ളം തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന പോ​ത്താ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചോ​ടെ വി​ര​ണ്ടോ​ടി​യ​ത്. ആ​ന​ക്ക​ല്ല് വ​ണ്ട​ൻ​പാ​റ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വ​ല​യി​ട്ട് മൂ​ടി​യ 15 അ​ടി​യോ​ളം താ​ഴ്ച​യു​ള്ള കി​ണ​റ്റി​ലാ​ണ്​ പോ​ത്ത്​ വീ​ണ​ത്. കി​ണ​റ്റി​ൽ വെ​ള്ളം കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു.

    കി​ണ​റി​ന് സ​മീ​പം ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന 11 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മെ​ൽ​ബി​ൻ ആ​ന്‍റോ, പോ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഏ​ൽ​ക്കാ​തെ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ കി​ണ​റ്റി​ൽ കി​ട​ന്ന പോ​ത്തി​നെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന എ​ത്തി​യാ​ണ് ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ എ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ടു​വി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പോ​ത്തി​നെ കി​ണ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ്​​റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ബേ​ഷ്, അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശ​ര​ത് ലാ​ൽ, ബി​നു, ര​തീ​ഷ്, ഷാ​രോ​ൺ, ജോ​യ്സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​ത്തി​നെ കി​ണ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തത്​.

    TAGS:BuffaloFell DownKottayam
