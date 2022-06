തട്ടുകടയിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന്​ മർദനം: ഒന്നാം പ്രതി കീഴടങ്ങി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി: ത​ട്ടു​ക​ട​യി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഉ​ച്ച​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​ത് ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​ന് ര​ണ്ടു​പേ​രെ മ​ർ​ദി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ല്‍പി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി കാ​ണ​ക്കാ​രി തു​മ്പ​ക്ക​ര ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ണി​യാം​പ​റ​മ്പി​ല്‍ സു​ധീ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍ (26) ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി.സു​ധീ​ഷി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ കൂ​ടി പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ര്‍ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​നാ​ണ്​ കേ​​സെ​ടു​ത്ത​ത്. കോ​ത​ന​ല്ലൂ​ര്‍ ജ​ങ്​​ഷ​നി​ല്‍ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.കോ​ത​ന​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പി​ക്​​അ​പ്​ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ആ​ണ്ടൂ​ര്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സാ​ബു (54), സു​ഹൃ​ത്ത് ഓ​ലി​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷാ​ജി (56) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് മ​ര്‍ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ഇ​രു​വ​രും ബാ​ര്‍ ഹോ​ട്ട​ലി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ത​ട്ടു​ക​ട​യി​ലി​രു​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​ധീ​ഷ് ഇ​വ​രെ ശാ​സി​ച്ചു. ഒ​ച്ച​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ചാ​ല്‍ ത​ല്ലു​മെ​ന്ന്​ ഭീ​ഷി​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ര്‍ന്ന് സാ​ബു​വും ഷാ​ജി​യും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, സു​ധീ​ഷ് ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ മ​റ്റു ര​ണ്ടു​പേ​രെ​ക്കൂ​ടി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​ക്ക്​ അ​ടി​യേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​രു​വ​രും സ​മീ​പ​ത്തെ തു​രു​ത്തേ​ല്‍ സ്‌​ക​റി​യ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി. പു​റ​കെ​യെ​ത്തി​യ മൂ​വ​ര്‍ സം​ഘം സ്‌​ക​റി​യ​യു​ടെ വീ​ടി​ന്റെ ജ​ന​ല്‍ ചി​ല്ലു​ക​ള്‍ അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ര്‍ത്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​മീ​പ​ത്തെ പാ​ല​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ റോ​ബി​ന്‍ തോ​മ​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കാ​റി​ന്റെ ചി​ല്ല് ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞു ത​ക​ര്‍ത്തു. Show Full Article

Harassment for speaking out loud in the attic: The first culprit surrendered