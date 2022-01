cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ 10 ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​കൂ​ടി കോ​വി​ഡ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ത​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 40 ആ​യി. 30 മ​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ 80 പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 120 പേ​ർ കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ത​രാ​യി. ഇ​തി​ൽ 17 പേ​ർ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് കോ​വി​ഡ് വ്യാ​പ​നം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഗ്യാ​സ്ട്രോ സ​ർ​ജ​റി, ഓ​ങ്കോ​ള​ജി സ​ർ​ജ​റി എ​ന്നീ വാ​ർ​ഡു​ക​ളും കോ​വി​ഡ് ചി​കി​ത്സ വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ക്കി.

അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടും നാ​ലും നി​ല​ക​ളി​ലെ കോ​വി​ഡ് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ​യാ​ണ് പു​തി​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. Show Full Article

The covid has been confirmed for 10 more doctors in the medical college