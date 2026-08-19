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    Gandhinagar
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 1:17 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 1:17 PM IST

    കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ

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    കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ
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    കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ പി.​എ.​സി.​എ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​റ്റി​ജി തോ​മ​സ് ജേ​ക്ക​ബ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ: കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പി.​എ.​സി.​എ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​റ്റി​ജി തോ​മ​സ് ജേ​ക്ക​ബ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം പൂ​ർ​ണ രൂ​പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫി​ലി​മു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ക്സ്റേ, സി.​ടി. സ്കാ​ൻ, എം.​ആ​ർ.​ഐ, സ്കാ​ൻ അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​മേ​ജി​ങ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റി​ൽ രീ​തി​യി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പി.​എ.​സി.​എ​സ്. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ണ് കോ​ട്ട​യം. റേ​ഡി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​നും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടും.

    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം പ​ഴ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​ങ്ങ​ളും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു. റേ​ഡി​യോ ഡ​യ​ഗ്നോ​സി​സ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സ​ജി​ത, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് പോ​ൾ, ഡോ. ​സ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഡോ. ​അ​മ​ലു, ഡോ. ​അ​ശ്വി​ൻ, പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ (ഇ​ന്‍റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ന​ൽ റേ​ഡി​യോ​ള​ജി), സീ​നി​യ​ർ റേ​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ എ​സ്. അ​ശോ​ക​ൻ, ധ​ന​ജ രാ​ജീ​വ്, നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് മു​ര​ളി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:Kottayam Medical CollegeDepartment of HealthdigitalizationRadiology Department
    News Summary - Complete digitalization in Kottayam Medical College Radiology Department
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