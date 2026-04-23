    Posted On
    date_range 23 April 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 12:36 PM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം: രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    എ​രു​മേ​ലി: മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്ത രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​ൻ എ​രു​മേ​ലി സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മു​ട്ട​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു പേ​ർ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ​പ്പി​ത്തം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. രോ​ഗം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​റ്റ​ള​വി​ലു​ള്ള കി​ണ​റു​ക​ൾ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ത്തി രോ​ഗ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ബോ​ധ​വ​ത്‌​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ടി വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. എ​രു​മേ​ലി സാ​മൂ​ഹി​ക ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്രം ഹെ​ൽ​ത്ത് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ പ്ര​മോ​ദ് ബാ​ബു, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​നി​ത​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ആ​ശ​വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS: yellow fever, Vaccination, Erumeli, vaccination camp
    News Summary - Yellow fever: Vaccination campaign begins
