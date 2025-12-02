Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Dec 2025 11:09 AM IST
    എരുമേലിയിൽ കരുതലോടെ മുന്നണികൾ

    Fronts, Erumeli, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, kerala local body election,
    ആ​ശ ജോ​യി  (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), ഷി​ജി​മോ​ൾ തോ​മ​സ് (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, സ്വ​ത.), അ​ശ്വ​തി ദേ​വി (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    Listen to this Article

    എ​രു​മേ​ലി: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    എ​രു​മേ​ലി, മ​ണി​മ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കോ​രു​ത്തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​റു വാ​ർ​ഡും കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു വാ​ർ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​രു​മേ​ലി ഡി​വി​ഷ​ൻ. മു​മ്പ് എ​രു​മേ​ലി ഡി​വി​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ണ്ട​ക്ക​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ വാ​ർ​ഡും കോ​രു​ത്തോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​റ​ച്ച് വാ​ർ​ഡും ഒ​ഴി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നി​ന്നി​ട്ടു​ള്ള എ​രു​മേ​ലി ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മാ​റി​യെ​ത്തി​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള യ​ത്ന​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​രു​മേ​ലി ഡി​വി​ഷ​ൻ. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ശു​ഭേ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര​നാ​ണു ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സി.​പി.​ഐ, ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ ഡോ. ​ഷി​ജി​മോ​ൾ തോ​മ​സാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ആ​ശ ജോ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യും അ​ശ്വ​തി ദേ​വി എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​

