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    പു​ഴ​യി​ൽ മോ​തി​രം നഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു: സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് ന​ൽ​കി

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    പു​ഴ​യി​ൽ മോ​തി​രം നഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു: സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് ന​ൽ​കി
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    മീ​ന​ച്ചി​ലാ​റ്റി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ർ​ണ മോ​തി​രം ടീം ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ് കു​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: മീ​ന​ച്ചി​ലാ​റ്റി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ർ​ണ മോ​തി​രം ടീം ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് ന​ൽ​കി. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ൾ തീ​ക്കോ​യി ആ​റ്റി​ലാ​ണ് മോ​തി​രം ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    മോ​തി​രം ന​ഷ്ട​പെ​ട്ട വി​വ​രം ടീം ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​റ്റി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ നീ​രൊ​ഴു​ക്കും വെ​ളി​ച്ച​ക്കു​റ​വും മൂ​ലം ദൗ​ത്യം താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി വെ​ച്ചു. ​തു​ട​ർ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടീം ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ൻ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച് മോ​തി​രം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മോ​തി​രം ടീം ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മോ​തി​രം ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Volunteers recovered lost ring in river
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