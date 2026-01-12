Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Erattupetta
    Posted On
    12 Jan 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 9:28 AM IST

    വെട്ടിപറമ്പ് -പൂഞ്ഞാർ റോഡ് മലങ്കര പദ്ധതിയുടെ ഇര

    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ അ​ന​ങ്ങാ​പ്പാ​റ ന​യ​മാ​ണ് റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ം
    വെട്ടിപറമ്പ് -പൂഞ്ഞാർ റോഡ് മലങ്കര പദ്ധതിയുടെ ഇര
    മ​ല​ങ്ക​ര ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ച റോ​ഡ്​ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും

    ടാ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്നു

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വെ​ട്ടി​പ​റ​മ്പ് - പൂ​ഞ്ഞാ​ർ റോ​ഡി​നെ മ​ല​ങ്ക​ര ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി കു​ത്തി പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടു. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ അ​ന​ങ്ങാ​പ്പാ​റ ന​യ​മാ​ണ് റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. 2023 ൽ ​വി​ഭാ​വ​ന​ചെ​യ്ത മ​ല​ങ്ക​ര ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഇ​ര​യാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് കു​റ്റ​ൻ പൈ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ റോ​ഡി​ന്‍റെ പ​കു​തി ഭാ​ഗം മാ​ന്തി വ​ലി​യ കാ​ന​ക​ളാ​ക്കി​യ​ത്. റോ​ഡ് കു​ത്തി​പ്പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും കു​ടി​വെ​ള​ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടും വേ​ഗം റീ ​ടാ​ർ ചെ​യ്ത് സ​ഞ്ചാ​ര​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ണ് അ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. പൈ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് മ​ണ്ണി​ട്ട് മൂ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ളി​ച്ച ഭാ​ഗം ഇ​തു​വ​രെ റീ ​ടാ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത് പൈ​പ്പി​ന് ലീ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ലേ ടാ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ക​രു​ണ അ​ഭ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്കും ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി സെ​ന്‍റ​റി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡാ​ണി​ത്. അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളും രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ പോ​കു​ന്ന വ​ഴി കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സെ​ഞ്ച്വു​റി സ്റ്റെ​പ്പ​ൽ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​വാ​ഹ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വാ​ഗ​മ​ൺ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു പൂ​ഞ്ഞാ​ർ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്താ​വു​ന്ന ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡാ​ണി​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡ് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി മൂ​ലം മ​ല​ങ്ക​ര പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. 1243 കോ​ടി രൂ​പ മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് മീ​ന​ച്ചി​ൽ-​മ​ല​ങ്ക​ര ജ​ല​ജീ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    മ​ല​ങ്ക​ര ഡാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം നീ​ലൂ​ർ മ​ല​യി​ലെ ടാ​ങ്കി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു ക​ട​നാ​ട്, രാ​മ​പു​രം, ഭ​ര​ണ​ങ്ങാ​നം, മേ​ലു​കാ​വ്, തീ​ക്കോ​യി, പൂ​ഞ്ഞാ​ർ തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, പൂ​ഞ്ഞാ​ർ, ത​ല​നാ​ട്, തി​ട​നാ​ട്, ത​ല​പ്പ​ലം,കൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ 13 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. എ​ന്നാ​ൽ മോ​ട്ടോ​റോ ടാ​ങ്കോ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ത​ന്നെ ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം റോ​ഡു​ക​ൾ മാ​ന്തി പൊ​ളി​ച്ച​ത് അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:poonjarroadMalankara project
    News Summary - Vettiparamba-Poonjar road a victim of Malankara project
