Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightErattupettachevron_rightതോട്ടുമുക്ക് പാലം...
    Erattupetta
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 12:27 PM IST

    തോട്ടുമുക്ക് പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ; തുരുമ്പിച്ച കമ്പികൾ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    തോട്ടുമുക്ക് പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ; തുരുമ്പിച്ച കമ്പികൾ പുറത്ത്
    cancel
    camera_alt

    തോ​ട്ടു​മു​ക്ക് മാ​താ​ക്ക​ൽ പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ലെ ബീ​മു​ക​ളി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഇ​ള​കി പു​റ​ത്തു കാ​ണു​ന്ന ക​മ്പി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ഈരാറ്റുപേട്ട: അരപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പണികഴിപ്പിച്ച തൊടുപുഴ റോഡിലെ അൽ മനാർ സ്കൂളിന് സമീപമുള്ള മാതാക്കൽ പാലത്തിന്‍റെ ബീമുകൾക്ക് കേടുപാട്. പാലത്തിനടിയിൽ പ്രധാന ബീമുകൾക്ക് താഴെയായി കോൺക്രീറ്റ് അടർന്ന് തുരുമ്പിച്ച കമ്പികൾ പുറത്തു കണ്ടുതുടങ്ങി. മഴക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതും ഈർപ്പം കൂടിയ സാഹചര്യവും കോൺക്രീറ്റ് ഘടനയുടെ ശക്തി കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

    പാലത്തിന് താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അപകടാവസ്ഥ വ്യക്തമായി കാണാം. നൂറു കണക്കിന് വാഹനങ്ങളും അനേകം ഭാരവണ്ടികളും കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന പാലമാണിത്. നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പാലത്തിന്‍റെ കേടുപാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു. ചെറിയ നിലയിലാണ് കണ്ടു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറും കൂടിവരികയാണ്.

    ഭാരവാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പാലത്തിന് കാര്യമായ കുലുക്കവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുറേ ഭാഗം പൊളിഞ്ഞ് പോയി. കാർ ഇടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞത് നാട്ടുകാരിൽ ആശങ്ക പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:erattupettabridge in danger
    News Summary - Thottumukku Bridge in danger; rusty wires exposed
    Similar News
    Next Story
    X