Madhyamam
    17 Jan 2026 1:54 PM IST
    17 Jan 2026 1:54 PM IST

    ഈരാറ്റുപേട്ടയുടെ പ്രൗഢിക്ക് എഴുപതാണ്ട് ‘സ്നേഹത്തിന്‍റെ പാലം’ സപ്തതി നിറവിൽ

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​ള​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​താ​ണ്​ ഇ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ളും
    ഈരാറ്റുപേട്ടയുടെ പ്രൗഢിക്ക് എഴുപതാണ്ട് ‘സ്നേഹത്തിന്‍റെ പാലം’ സപ്തതി നിറവിൽ
    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ച്ച് പാ​ലം

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: മൂ​ന്ന് ക​ര​ക​ളി​ലാ​യി കി​ട​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഇ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് യോ​ജി​പ്പി​ച്ച വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 70 വ​യ​സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. പാ​ലം പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ല’​മെ​ന്ന് പൂ​ഞ്ഞാ​ർ രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​ത്. തെ​ക്കേ​ക്ക​ര, കി​ഴ​ക്കേ​ക​ര, വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര എ​ന്നീ ചെ​റു​ക​ര​ക​ളാ​യി കി​ട​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തെ ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൗ​ഢി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത് ഈ ​ര​ണ്ട് ആ​ർ​ച്ച് പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    48 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും 10 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യും 12 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​വു​മു​ള്ള ഈ ​പാ​ല​മാ​ണ് ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി ഇ​ന്നും ത​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. 1952ൽ ​തി​രു-​കൊ​ച്ചി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പൂ​ഞ്ഞാ​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​രീ​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ച്ച എ.​ജെ. ജോ​ണി​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വാ​ഗ​ദാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു പാ​ലം. തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും എ.​ജെ. ജോ​ൺ തി​രു​കൊ​ച്ചി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ ത​ന്നെ പാ​ലം പ​ണി​യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    1953ലാ​ണ് പാ​ലം പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 1956 ജ​നു​വ​രി 15ഓ​ടെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. പി​ന്നീ​ട് 1957ലാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യം ഒ​രു പാ​ല​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ട് പാ​ലം വേ​ണം എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചു നി​ന്നു. ശ്രീ​മൂ​ലം പ്ര​ജാ​സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​എ​സ്. ഹ​സ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പാ​ല​ത്തി​നും അ​നു​മ​തി​യാ​യ​ത്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഹി​ത​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് അ​ട​യ്ക്കേ​ണ്ട 25,000 രൂ​പ ജ​ന​കീ​യ ക​ല​ക്ഷ​നി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട് തി​ക​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പു​ഞ്ഞാ​ർ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി. രാ​ജ​കു​ടം​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ദി​വം​ഗ​ത​യാ​യ ജ​യ​ന്തി ത​മ്പു​രാ​ട്ടി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി 16 ല​ക്ഷം രൂ​പ പൂ​ഞ്ഞാ​ർ രാ​ജാ​വ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യും പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി കാ​ര​ണ​മാ​യി.നി​ര​വ​ധി പ്ര​ള​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ച ഇ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ളും സ​പ്ത​തി​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ഴും പൂ​ർ​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​കാ​ല നി​ർ​മാ​ണ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ്.

