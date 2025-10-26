Begin typing your search above and press return to search.
    26 Oct 2025 8:02 AM IST
    മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന യു​വ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ 60കാരന്​ കഠിനതടവും പിഴയും

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന യു​വ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ 60കാ​ര​ന്​ 20 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. വ​ള്ളി​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി ടി.​ജി.​സ​ജി​യെ​യാ​ണ്​ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി (പോ​ക്​​സോ) ജ​ഡ്ജ് റോ​ഷ​ൻ തോ​മ​സ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി പി​ഴ അ​ട​ച്ചാ​ൽ 75,000 രൂ​പ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി.

    പാ​ലാ എ​സ്.​ഐ ആ​യി​രു​ന്ന എം.​ഡി.​അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ കെ.​പി.​തോം​സ​ൺ ആ​ണ്​ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത്​ തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും 19 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും 23 പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യു​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. ജോ​സ് മാ​ത്യു ത​യ്യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

