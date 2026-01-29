Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightErattupettachevron_right...
    Erattupetta
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 1:33 PM IST

    വെ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ്-​പൂ​ഞ്ഞാ​ർ റോ​ഡി​ന്റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    text_fields
    bookmark_border
    വെ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ്-​പൂ​ഞ്ഞാ​ർ റോ​ഡി​ന്റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    cancel
    camera_alt

    ആ​നി​യി​ള​പ്പ്-​വെ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ്-​പൂ​ഞ്ഞാ​ർ റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ജ​ന​കീ​യ ധ​ർ​ണ കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ടോ​മി ക​ല്ലാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി പൊ​ളി​ച്ച ആ​നി​യി​ള​പ്പ്-​വെ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ്-​പൂ​ഞ്ഞാ​ർ റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ദു​രി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ധ​ർ​ണ​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. റോ​ഡി​ന്‍റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യെ കു​റി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മം ചെ​യ്ത വാ​ർ​ത്ത ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​മ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് തീ​ക്കോ​യി, പൂ​ഞ്ഞാ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​നി​യി​ള​പ്പി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ധ​ർ​ണ കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ടോ​മി ക​ല്ലാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് തീ​ക്കോ​യി മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യി പൊ​ട്ട​നാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രി മ​ണ്ണു മ​ഠം, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ജു പു​ളി​ക്ക​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ റോ​ജി മു​തി​രേ​ന്തി​ക്ക​ൽ, മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ട്ട​പ്പ​ൻ, ഡി.​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ർ​ജ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പു​ളി​ക്ക​ക്കു​ന്നേ​ൽ, പി.​എ​ച്ച്. നൗ​ഷാ​ദ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ​യ​സ് ക​വ​ളം​മാ​ക്ക​ൽ, വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ജ​യ​റാ​ണി തോ​മ​സ് കു​ട്ടി, കൃ​പ ബി​ജു, പി. ​മു​രു​ക​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ട്ട​പ്പ​ൻ, ടി.​വി. തോ​മ​സ് ത​ട്ടാം​പ​റ​മ്പി​ൽ, അ​ഡ്വ. വി.​ജെ. ജോ​സ്, വ​ർ​ക്കി​ച്ച​ൻ അ​റ​മ​ത്ത്, ക​രു​ണ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​റൂ​ൺ, ജോ​സ് വെ​ള്ളേ​ട​ത്ത്, നി​സാ​ർ ക​റു​കാ​ഞ്ചേ​രി, സി​യാ​ദ്, ചാ​ർ​ളി കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി, സ​ജി കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, മു​ര​ളി ഇ​ഞ്ച​ക്കാ​ട്ട്, എം.​സി. വ​ർ​ക്കി, മാ​ജി തോ​മ​സ്, എം.​ഐ. ബേ​ബി മു​ത്ത​നാ​ട്ട്, മാ​ത്ത​ച്ച​ൻ മു​തു​കാ​ട്ടി​ൽ, ഇ.​വി. ജോ​ർ​ജ് ഇ​ട​യാ​ടി​യി​ൽ, എ.​ടി. തോ​മ​സ് അ​മ്പാ​ട്ട്, എ.​ജെ. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് അ​റ​മ​ത്ത്, വി.​എ​ൽ. ജോ​സ​ഫ് വെ​ട്ടു​കാ​ട്ടി​ൽ, കെ.​കെ. തോ​മ​സ് ക​ട​പ്ലാ​ക്ക​ൽ, ഔ​സേ​പ്പ​ച്ച​ൻ മേ​ക്കാ​ട്ട്, എം.​സി. സി​ബി​ച്ച​ൻ മാ​ട്ടേ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:madhyamam impactProtestsKottayam
    News Summary - Protest over the poor condition of the Vettiparamba-Poonjar road
    Similar News
    Next Story
    X