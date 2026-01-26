Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Erattupetta
    ഇല്ലിക്കൽകല്ലിലെ തീപിടിത്തം സഞ്ചാരികൾ ഭയപ്പാടിൽ

    • ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പു​ല്ലി​ൽ പി​ടി​ച്ച തീ ​ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം പ​ട​ർന്നു
    • തീപി​ടി​ത്ത കാരണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല
    ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ​ക​ല്ല്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തീ ​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ ക​ല്ല് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ടി​ക്ക​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന തീ​പി​ടി​ത്തം വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഭ​യ​പ്പാ​ടി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പ​ട​ർ​ന്ന തീ ​ര​ണ്ടു മ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്നു. വൈ​കി​ട്ടോ​ടെ അ​ഗ്​​നി​ബാ​ധ ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു മാ​റ്റി. ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം എ​ത്തി​യ​വ​രെ മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​തെ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു.

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട് യൂ​നി​റ്റ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ തീ​യ​ണ​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. തീ ​പി​ടി​ച്ച​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ണ​ങ്ങി​യ പു​ല്ലി​ൽ പി​ടി​ക്കു​ന്ന തീ ​ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം പ​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​ക​ളി​ലാ​കെ പ​ട​ർ​ന്ന തീ ​ത​നി​യെ കെ​ട്ടു. പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ മാ​ത്രം നി​റ​ഞ്ഞ റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​ത്. വീ​ടു​ക​ളോ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

