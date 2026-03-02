Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightErattupettachevron_rightമാതാക്കൽ തോടിന് ആഴം...
    Erattupetta
    Posted On
    date_range 2 March 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 12:11 PM IST

    മാതാക്കൽ തോടിന് ആഴം കൂട്ടുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മാതാക്കൽ തോടിന് ആഴം കൂട്ടുന്നു
    cancel
    camera_alt

    വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി മാ​താ​ക്ക​ൽ

    തോ​ടി​ന്റെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടു​ന്നു

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 3,4,5,6 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി മീ​ന​ച്ചി​ലാ​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന മാ​താ​ക്ക​ൽ തോ​ട്​ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തോ​ടി​ന് ആ​ഴ​വും വീ​തി​യും കൂ​ട്ടു​ന്ന ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    തോ​ട്ടു​മു​ക്ക് മു​രു​ക്കോ​ലി, വാ​ഴ​മ​റ്റം വാ​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സാ​ണ് മാ​താ​ക്ക​ൽ തോ​ട്. തോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കു​ന്ന​തു​ കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷ​കാ​ല​ത്ത് മീ​ന​ച്ചി​ലാ​റ്റി​ൽ വെ​ള്ളം ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ആ​ദ്യം വെ​ള്ളം ഉ​യ​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം കൂ​ടി​യാ​ണി​വി​ടം. മാ​താ​ക്ക​ൽ തോ​ട് ചെ​ന്ന് ചേ​രു​ന്ന തോ​ട്ടു​മു​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണ് വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് തോ​ട്ട് മു​ക്ക് പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ വെ​ള്ളം ത​ട​ഞ്ഞു നി​ർ​ത്താ​നാ​യി പ​ണി​ത ചെ​ക്ക്ഡാം കാ​ര​ണ​മാ​ണ് തോ​ട്ടി​ൽ ചെ​ളി അ​ടി​ഞ്ഞ​തും ആ​ഴം കു​റ​ഞ്ഞ​തും. ഈ ​ചെ​ക്ക്ഡാം പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ അ​ടി​ഞ്ഞ​ു​കൂ​ടി​യ മ​ണ്ണ് കു​റ്റ​ൻ മ​ണ​ൽ​തി​ട്ടാ​യി മാ​റി. ഇ​ത് കാ​ര​ണം ഒ​ഴു​ക്കി​ന് ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട​താ​ണ് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക ഭീ​ഷ​ണി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    തോ​ടി​ന് പ​രി​സ​ര​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ഴ​വെ​ള്ളം സു​ഗ​മ​മാ​യി ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് തോ​ടി​ന്‍റെ ആ​ഴം കൂ​ട്ട​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ബീ​മ നാ​സ​ർ, ഷാ​ഹു​ൽ മു​രു​ക്കോ​ലി, എം.​എം. റൈ​ന എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsCanal
    News Summary - Deepening the Matakal canal
    Similar News
    Next Story
    X