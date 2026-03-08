Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightErattupettachevron_rightമു​ക്ക​ട റോ​ഡ്...
    Erattupetta
    Posted On
    date_range 8 March 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 11:53 AM IST

    മു​ക്ക​ട റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ന്നോ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ക്ക​ട റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ന്നോ​ട്ട്
    cancel
    camera_alt

    മു​ക്ക​ട റോ​ഡി​ന്‍റെ അ​രി​കി​ൽ മാ​ലി​ന്യം

    കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ, മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കി റോ​ഡ​രി​ക്​ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ നി​ല​യി​ൽ


    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ഇ​രു​പാ​ല​ങ്ങ​ളും വ​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന​തു​മാ​യ മു​ക്ക​ട റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ.

    പാ​ലാ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ താ​ഴ് ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച് വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പാ​ല​ത്തി​ൽ ചെ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് 300 മീ​റ്റ​ർ നീ​ളം വ​രു​ന്ന മു​ക്ക​ട റോ​ഡ്. പാ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ തൊ​ടു​പു​ഴ റോ​ഡു​മാ​യി പാ​ലാ റോ​ഡി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ഈ ​റോ​ഡാ​ണ്. അ​ങ്കാ​ള​മ്മ​ൻ കോ​വി​ൽ വ​ഴി ക​ട​ത്തു ക​ട​ന്ന് മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​രും ഈ ​റോ​ഡാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പു​തി​യ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ഈ ​റോ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​സ​ക്തി ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗ​താ​ഗ​തം കു​റ​വാ​യ​തോ​ടെ റോ​ഡി​ന് ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​ള്ള വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ റോ​ഡ് കൈ​യേ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    ആ​ക്രി വ്യാ​പാ​ര​വും മ​ല​ഞ്ച​ര​ക്കു ക​ച്ച​വ​ട​വു​മാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടാ​ണ്. മ​ല​ഞ്ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ൽ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തോ​ടെ ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് റോ​ഡ് ചു​രു​ങ്ങി. സ​ന്ധ്യ മ​യ​ങ്ങി​യാ​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ​യും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ​യും ശ​ല്യം ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ഭ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ മാ​ലി​ന്യ കൂ​മ്പാ​ര​വും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ഭാ​ഗം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​പി. നാ​സ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം. മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​ത്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വ്യാ​പാ​ര ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​റ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി 15 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. റോ​ഡി​ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള വീ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്താ​ൽ വ​ൺ​വേ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ടൗ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ലാ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:roadCity CouncilrenovateMukkada
    News Summary - City Council moves forward with action to renovate Mukkada Road
    Similar News
    Next Story
    X