    16 Feb 2026 10:33 AM IST
    16 Feb 2026 10:33 AM IST

    ക​ണ്ടു​മ​റ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി അ​ഷ​്റ​ഫി​ന്‍റെ ന​ട​പ്പ്​ വ്യാ​പാ​രം

    അ​ഷ​്റ​ഫ് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ചെ​റു​താ​യാ​ലും സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലി​ൽ ആ​ന​ന്ദം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ഇ​ട​ക​ള മ​റ്റ​ത്ത് താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യ വ​യ​ല​ങ്ങാ​ട്ട് അ​ഷ്റ​ഫ്.

    പ്രാ​യം 65 ലെ​ത്തി​യി​ട്ടും പ​തി​നാ​റു​കാ​ര​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​ത്തോ​ടെ നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​പ്പ് വ്യാ​പാ​രം തു​ട​രു​ന്നു. 16ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ് അ​ലു​മി​നി​യം ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ലി​യ കൊ​ട്ട​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​യ​ർ കൊ​ണ്ട് നെ​യ്ത വ​ല​യി​ൽ വ​ലു​തും ചെ​റു​തു​മാ​യ അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ച്ച് ബ​സി​ൽ ക​യ​റും. അ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് നി​ര​വ​ധി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ കൊ​ട്ട​ക​ൾ ബ​സി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ര​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വി​സ്മ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നാ​യി പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കാ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ന്നും ഇ​ന്നും അ​ഷ്​റ​ഫി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം മേ​ലു​കാ​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ത്ര​ക്കും ഇ​ഴു​കി ചേ​ർ​ന്നു ആ ​നാ​ടു​മാ​യി.

    45 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് ഒ​രു പോ​റ​ലും ഏ​റ്റി​ട്ടി​ല്ല. ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ക്കാ​ർ​ക്കും സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​ണ് അ​ഷ്റ​ഫ്. ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ലെ അ​ലു​മി​നി​യം ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി ബ​സ് മാ​ർ​ഗം കാ​ഞ്ഞി​രം ക​വ​ല​യി​ൽ എ​ത്തും. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ത​ല​ച്ചു​മ​ടാ​യി എ​ള്ളും​പു​റം, മേ​ലു​കാ​വ്, ക​ല്ലു​വെ​ട്ടം, മാ​യാ​പു​രി, ഇ​ല​വീ​ഴാ പൂ​ഞ്ചി​റ, പാ​ണ്ടി​യ​ൻ​മ്മാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തു​ട​രും.

    പ​ഴ​കി​യ​തും കേ​ടാ​യ​തു​മാ​യ അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പു​തി​യ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ അ​ഷ​റ​ഫ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നോ​ൺ​സ്റ്റി​ക്ക്, സ്റ്റീ​ൽ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യി​ട്ടും ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ​യും അ​ഞ്ച് മ​ക്ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വീ​ടി​ന്​ ത​ണ​ലാ​ണ്​ അ​ഷ​്റ​ഫി​ന്‍റെ തൊ​ഴി​ൽ.

