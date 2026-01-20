Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Jan 2026 11:58 AM IST
    date_range 20 Jan 2026 11:58 AM IST

    അറബിക് കലോത്സവം; മുസ്‌ലിം ഗേൾസിന് ഓവറോൾ കിരീടം
    തൃ​ശൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട മു​സ്​​ലിം ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: തൃ​ശൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 56 പോ​യി​ന്‍റോ​ടെ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട മു​സ്‌​ലിം ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന്​ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം. ക​ഴി​ഞ്ഞ സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാ​മ​താ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​കി​രീ​ടം. അ​റ​ബി​ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ മു​ഖ്താ​ർ ന​ജീ​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ട്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ​ത് . ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് എം.​പി ലീ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വൃ​ന്ദ​വാ​ദ്യം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി. സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പി​ക സ്വ​പ്ന നാ​ഥി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബി​നു മൊ​സാ​ർ​ട്ട് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ആ​ണ്​ വൃ​ന്ദ​വാ​ദ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. ഉ​ർ​ദു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ഥാ​ര​ച​ന, ക​വി​ത ര​ച​ന, ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന, ഉ​ർ​ദു പ്ര​സം​ഗം എ​ന്നി​വ​യി​ലും എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ർ​ദു ക​ഥാ​ര​ച​ന​യി​ലും ക​വി​താ ര​ച​ന​യി​ലും ഹി​ബ ഫാ​ത്തി​യും അ​റ​ബി ഉ​പ​ന്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഹി​ദ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മും ഉ​ർ​ദു ഉ​പ​ന്യാ​സ​ത്തി​ന് നാ​ദി​യ ഫാ​ത്തി​മ​യും അ​റ​ബി ക​ഥാ​ര​ച​ന​യി​ൽ സ​ക്കി​യ സൈ​ന​ബും എ ​ഗ്രേ​ഡ്​ നേ​ടി. മാ​നേ​ജു​മെ​ന്‍റും പി.​ടി.​എ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

