Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKottayamchevron_rightErattupettachevron_rightഇല്ലിക്കൽകല്ലിൽ വിദഗ്ധ...
    Erattupetta
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:28 AM IST

    ഇല്ലിക്കൽകല്ലിൽ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തി; ഒരാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Illikkalkall
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ​കല്ല്

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ​ക​ല്ലി​ലെ കു​ട​ക്ക​ല്ല് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ക​ല​ക്ട​ർ ചേ​ത​ൻ​കു​മാ​ർ മീ​ണ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പാ​ലാ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, ജി​ല്ല സോ​യി​ൽ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ, ജി​ല്ല ജി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി വി​ദ​ഗ്‌​ധ സം​ഘം, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ, ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ​ക്ക​ല്ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ള്ള​ലു​ക​ളാ​ണെ​ന്നും സം​ഘം അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട അ​വ​സ്ഥ​യ​ല്ലെ​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    ടൂ​റി​സ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം -പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: മൂ​ന്നി​ല​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ​ക്ക​ല്ല് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചാ​ർ​ലി ഐ​സ​ക്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ മൂ​ന്നി​ല​വ് എ​ന്ന കൊ​ച്ചു​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​ടൂ​റി​സ​ത്തെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​രെ​ങ്കി​ലും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ​ക്ക​ല്ല് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണോ​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ചാ​ർ​ലി ഐ​സ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ReportKudakkalluKottayamIllikkal kallu
    News Summary - An expert team inspected Illikal kallu will submit report within in week
    Similar News
    Next Story
    X