Madhyamam
    Erattupetta
    22 Aug 2025 12:46 PM IST
    22 Aug 2025 12:46 PM IST

    തടിക്കേസ്​ അട്ടിമറിച്ചതായി ആക്ഷേപം; നഗരസഭക്ക്​ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടവും

    തടിക്കേസ്​ അട്ടിമറിച്ചതായി ആക്ഷേപം; നഗരസഭക്ക്​ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടവും
    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​സ്തി ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലു​ള്ള എ​ട്ടു​ വ​ലി​യ തേ​ക്ക്​ മ​ര​ങ്ങ​ൾ 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19 ന് ​മോ​ഷ​ണം പോ​യ കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​തു​മൂ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ടി.​ബി​ക്ക് സ​മീ​പം ന​ഗ​ര​സ​ഭ റോ​ഡി​ന് ഒ​രു വ​ശ​ത്ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​സ്തി ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലു​ള്ള തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി​ക​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ് തേ​ഞ്ഞു​മാ​ഞ്ഞു പോ​കു​ന്ന​ത്.

    വീ​ടി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തേ​ക്ക് മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്​​തി ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 2019 മാ​ർ​ച്ച് 25 ന് ​ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വ​ൻ തേ​ക്ക് മ​ര​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്.

    ത​ടി വെ​ട്ടി​യ​വ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​തി​ൽ കു​റ​ച്ചു തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി അ​രു​വി​ത്തു​റ കോ​ള​ജ് റോ​ഡി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ഇ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    എ​ന്നാ​ൽ, 2020 മെ​യ് 20ന് ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മൂ​ലം പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി​ക​ളാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​തെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം അ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തേ​ക്ക്​ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ ആ​ൾ ത​ന്നെ തേ​ക്ക്​ നി​ന്ന സ്ഥ​ലം ത​ന്‍റേ​താ​ണെ​ന്ന് 2021 ജൂ​ലൈ 15ന് ​ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട മു​ൻ​സി​ഫ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി സ​ർ​വേ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി 2022 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 11 ന് ​ലേ​ലം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2,80 500 രു​പ​ക്കാ​ണ് ത​ടി ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​റ്റ​ത്. ത​ടി മോ​ഷ​ണം പോ​യ സ​മ​യം മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ കേ​സും തോ​റ്റു കൊ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം.

