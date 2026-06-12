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    Erattupetta
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 11:22 AM IST

    ഓപറേഷൻ തൂഫാന് സർവകക്ഷി പിന്തുണ

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    ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി-​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ഓപറേഷൻ തൂഫാന് സർവകക്ഷി പിന്തുണ
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    ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​ൻ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ വി.​പി. നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ, പൊ​ലീ​സ്, എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ- സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​യു​ടെ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ട്ട​ത്തെ കു​റി​ച്ച് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പ​ല​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രും യു​വാ​ക്ക​ളും ല​ഹ​രി​യു​ടെ പി​ടി​യി​ൽ വീ​ണു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ർ​ശ​ന ശ്ര​ദ്ധ​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ഴു​തു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ല​ഹ​രി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ​ഞ്ഞ അ​ള​വി​ൽ ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യം ഉ​യ​ർ​ന്നു. നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​ക്ക് കൂ​ച്ചു​വി​ല​ങ്ങി​ടാ​ൻ യോ​ഗം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പെ​ട്ടി​ക്ക​ട​ക​ൾ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ത്രി ടൗ​ണു​ക​ളി​ൽ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:erattupettaKottayamOperation Toofan
    News Summary - All-party support for Operation Toofan
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