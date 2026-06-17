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    Erattupetta
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 1:36 PM IST

    ഭീതി പരത്തിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി

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    ഭീതി പരത്തിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി
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    തീ​ക്കോ​യി വെ​ള്ളി​കു​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പം കോ​ഴി​ക്കൂ​ട്ടി​ല്‍ ക​യ​റി​യ കൂ​റ്റ​ന്‍ പെ​രു​മ്പാ​മ്പി​നെ ടീം ​റെ​സ്ക്യൂ ഫോ​ഴ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്നു

    ഈരാറ്റുപേട്ട: തീക്കോയി വെള്ളികുളത്തിന് സമീപം കോഴിക്കൂട്ടില്‍ കയറിയ കൂറ്റന്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. തീക്കോയി ഇഞ്ചപ്പാറയില്‍ കാപ്പിലിപ്പറമ്പില്‍ വക്കച്ചന്‍റെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറിയ പെരുമ്പാമ്പിനെയാണ് പിടികൂടിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കോഴിയുടെ ബഹളംകേട്ടാണ് പാമ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. രണ്ട് കോഴികളെ കൊല്ലുകയും ഒരെണ്ണത്തിനെ പാമ്പ് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

    കൂട്ടിനകത്തെ ദ്വാരത്തിലൂടെ കയറിയെങ്കിലും തിരിച്ചിറങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ പാമ്പ് കൂടിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വനം വകുപ്പിന്‍റെ സര്‍പ്പ ലൈസൻസുള്ള ടീം റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങളായ ആരിഫ് വാഴയില്‍, നൗഷാദ് വെള്ളൂപ്പറമ്പില്‍ എന്നിവര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം പാമ്പിനെ പിടികൂടി. എട്ടടി നീളവും 40 കിലോഗ്രാം ഭാരവും തോന്നിക്കുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനെ കാട്ടിൽ തുറന്നുവിടും.

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    TAGS:python foundKerala Forest and Wildlife Department
    News Summary - A huge python that caused fear was caught
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